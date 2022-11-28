Республиканцы в Конгрессе продолжат поддержку Украины, но потребуют отчетность (видео)

Два республиканца из Палаты представителей — Майкл Маккол и Майк Тернер пообещали усилить надзор и прозрачность военной помощи Украине, так как это "доллары американских налогоплательщиков".

Related video

Два представителя республиканской партии США пообещали продолжить оказывать военную поддержку Украине, после того, как партия получит большинство в Палате представителей в январе 2023. При этом республиканцы будут более тщательно осуществлять надзор за поставками, сообщает агентство Bloomberg.

В эфире программы This Week на канале ABC конгрессмен Майкл Маккол, который претендует на пост председателя комиссии по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что его партия усилит надзор и подотчетность военной помощи Киеву.

"Мы собираемся обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность. Это доллары американских налогоплательщиков. Уменьшает ли это наше желание помочь украинскому народу в борьбе? Нет. Но мы собираемся делать это ответственным образом", — заявил Маккол.

Важно

Выборы в США: республиканцы побеждают "на тонко", поддержка Украины может даже увеличиться

В свою очередь старший республиканец в комитете по разведке Майк Тернер подверг критике тот факт, что только часть помощи в размере 40 миллиардов долларов, принятой Палатой представителей под руководством демократов в мае, была направлена непосредственно на вооружение Украины. По его словам, он поддержит поставки дальнобойного оружия в Украину, так как это необходимо для того, чтобы война не была затяжной.

"Когда мы даем им то, что им нужно, они выигрывают. Если мы этого не сделаем, это будет долгая, затяжная война", — отметил конгрессмен.

Ранее сообщалось, что по результатам промежуточных выборов в США большинство Сенате получила партия президента Джо Байдена. Таким образом демократы будут контролировать верхнюю палату еще два года.

Президент США Джо Байден 10 ноября выразил надежду относительно дальнейшей двухпартийной поддержки Украины. По его словам, помощь Украины, борющейся с российской агрессией, в следующем году продолжится и со стороны демократов, и республиканцев.