"Ставки высоки": Байден удивится, если республиканцы откажутся поддерживать Украину

По словам американского президента, США помогают украинцам защитить себя перед лицом "самой жуткой агрессии, которая имела место после Второй мировой". Но "пустых чеков" не выписывает.

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Президент США Джо Байден выразил оптимизм относительно того, что поддержка Украины, борющейся с российской агрессией, продолжится и в следующем году — и со стороны демократов, и республиканцев. Об этом сообщает CNS News.

"Надеюсь мы продолжим двухпартийную поддержку Украины, противостоящей российской агрессии", — заявил Байден в интервью журналистам, комментируя все еще неопределенные результаты промежуточных выборов в Конгресс.

На вопрос о том, считает ли он, что поддержка Украины будет непрерывной в том случае, если республиканцы получат большинство мест в Палате общин, Байден отметив, что он этого ожидает.

Недавнее резонансное заявление лидера республиканцев Кевина Маккарти о том, что он не будет выписывать пустые чеки Украине, привлекло внимание общественности.

Впоследствии он пояснил, что поддерживает выделение помощи Украине, которая противостоит российской агрессии, но, по его мнению, здесь важна подотчетность.

Байден прокомментировал заявление Маккарти и сказал, что США не выписывали Украине пустых чеков.

В качестве примера Байден сказал, что США отказывали Украине во многом из запрошенных вооружений, в частности Соединенные штаты не предоставили самолеты, чтобы "закрыть небо над Украиной".

"Я сказал: "Нет. Мы не собираемся это делать. Мы не собираемся ввязываться в Третью мировую и сбивать российские самолеты и прямо участвовать", — сказал Байден.

Байден объяснил, почему Украине не передают ракеты ATACMS

Относительно мобильных ракетных систем HIMARS президент США сказал, что, несмотря на то, что они могут обладают значительной дальностью, в зависимости от типа снарядов, США передали Украины только боеприпасы короткого радиуса действия, "потому что я не стремлюсь к тому, чтобы они бомбили российскую территорию". Дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS могут поражать цели на расстоянии 300 км.

По словам американского президента, США помогают украинцам защитить себя перед лицом "самой жуткой агрессии, которая имела место после Второй мировой".

"Ставки настолько высоки. И я бы удивился, если бы Маккарти, получив даже большинство мест для своих коллег-республиканцев, сказал, что они не будут финансировать законные оборонные потребности Украины", — пояснил Байден.

Напомним, что США предложили Зеленскому начать переговоры с Москвой. По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Украина с большей вероятностью сохранит поддержку Запада, если будет считаться, что Киев стремится к дипломатии.

Ранее Фокус сообщал, что Байден остается худшим кошмаром Трампа. Перед выборами предполагаемую победу республиканцев называли "красны цунами", но в итоге — лишь "ручеек".