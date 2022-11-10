"Ставки високі": Байден здивується, якщо республіканці відмовляться підтримувати Україну

За словами американського президента, США допомагають українцям захистити себе перед "найжахливішою агресією, яка сталась після Другої світової". Але "порожніх чеків" не виписує.

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Президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо того, що підтримка України, яка бореться з російською агресією, продовжиться і в наступному році — і з боку демократів, і республіканців. Про це повідомляє CNS News.

"Сподіваюся ми продовжимо двопартійну підтримку України, яка протистоїть російській агресії", — заявив Байден в інтерв'ю журналістам, коментуючи все ще невизначені результати проміжних виборів до Конгресу.

На питання про те, чи вважає він, що підтримка України буде безперервною у тому випадку, якщо республіканці отримають більшість місць у Палаті громад, Байден зазначив, що чекає на це.

Нещодавня резонансна заява лідера республіканців Кевіна Маккарті про те, що він не виписуватиме порожніх чеків Україні, привернула увагу громадськості.

Згодом він пояснив, що підтримує надання допомоги Україні, яка протистоїть російській агресії, але, на його думку, тут важлива підзвітність.

Байден прокоментував заяву Маккарті та сказав, що США не виписували Україні порожніх чеків.

Як приклад Байден сказав, що США відмовляли Україні в багатьох озброєннях, які просили, зокрема Сполучені штати не надали літаки, щоб "закрити небо над Україною".

"Я сказав: "Ні. Ми не збираємось це робити. Ми не збираємося вплутуватися в Третю світову і збивати російські літаки і прямо брати участь", — сказав Байден.

Байден пояснив, чому Україні не передають ракети ATACMS

Щодо мобільних ракетних систем HIMARS президент США сказав, що, незважаючи на те, що вони можуть володіти значною дальністю, залежно від типу снарядів, США передали Україні лише боєприпаси короткого радіусу дії, "бо я не прагну того, щоб вони бомбили російську територію". Далекобійні ракети ATACMS для HIMARS можуть уражати цілі на відстані 300 км.

За словами американського президента, США допомагають українцям захистити себе перед "найжахливішою агресією, яка сталась після Другої світової".

"Ставки настільки високі. І я здивувався б, якби Маккарті, отримавши навіть більшість місць для своїх колег-республіканців, сказав, що вони не фінансуватимуть законні оборонні потреби України", — пояснив Байден.

Нагадаємо, що США запропонували Зеленському розпочати переговори з Москвою. За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, Україна з більшою ймовірністю збереже підтримку Заходу, якщо вважатиметься, що Київ прагне дипломатії.

Раніше Фокус повідомляв, що Байден залишається найгіршим кошмаром Трампа. Перед виборами передбачувану перемогу республіканців називали "червоними цунамі", але внаслідок вийшов лише "струмочок".