Байден остается худшим кошмаром Трампа, избежав сокрушительного поражения на выборах, — FT

Перед выборами аналитики говорили о победе республиканцев, как о "красном цунами", но в результате получился лишь "ручеек".

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Предварительные результаты выборов в Конгресс США могли стать началом политического конца для президента Джо Байдена. Аналитики спрогнозировали весомую победу республиканцев на промежуточных выборах, назвав ее "красным цунами", однако даже главный медиаканал оппонентов демократов, Fox News, назвал результаты "ручейком". О предварительных результатах выборов в США говорится в материале The Financial Timеs.

Несмотря на то, что полный баланс политических сил в Конгрессе США станет известен в декабре, можно с уверенностью говорить о том, что Байден избежал проблем, которые были у его предшественников-демократов Барака Обамы и Билла Клинтона.

"То, что хорошо для Байдена, плохо для Дональда Трампа, сохранение позиций которого в Республиканской партии объясняет его неспособность завершить сделку с избирателями", — пишут обозреватели.

Но в любом случае, на фоне низких рейтингов одобрения Байдена и опасения избирателей по поводу бешеной инфляции и роста преступности, республиканцы должны были выиграть обе палаты Конгресса и гораздо больше губернаторов штатов. Впрочем, так исторически сложилось, что партии действующих президентов теряли позиции в Конгрессе, так как это происходило на 36 из 39 промежуточных выборов после гражданской войны в США.

Вместе с тем демократы все же потеряют контроль над ситуацией — Палата представителей, скорее всего, перейдет в другие руки, а в Сенате по-прежнему будет жеребьевка. Однако способность Байдена и его партии удерживать позиции выводит среднесрочные показатели главы Белого дома в верхний эшелон американских президентов. Этим он обязан Трампу и поражениям ряда ключевых его кандидатов, считают аналитики.

В материале также отмечается, что в течение нескольких недель, предшествовавших выборам, все сходились во мнении, что Байден теряет свои позиции и как президент, и как участник избирательной кампании. Между тем, Байден продолжает опережать ожидания. Эксперты говорят, что его результаты за два года законодательной деятельности значительно лучше, чем у Клинтона за восемь лет, а возможно, и у Обамы.

"Как мы уже видели, гнев американских избирателей не всегда равен безрассудству", — подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что во время промежуточных выборов в Конгресс США переизбрали двух политиков от демократов которые умерли в октябре этого года. Это произошло в двух штатах — Пенсильвании и Теннесси, где теперь идет подготовка к внеочередным выборам.

Дональд Трамп крайне недоволен проигрышем на промежуточных выборах в штате Пенсильвания. По информации The New York Times Трамп был в ярости от проигрыша кандидата Мехмета Оза, поддержать которого Трампу посоветовала его жена Мелания.