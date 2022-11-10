Мертвецы в Конгрессе: в Палату представителей США переизбрали двух умерших демократов

Журналисты отмечают, что имя одного из кандидатов — Барбары Купер — осталось в бюллетенях в силу того, что это предусмотрено законом штата. Теперь в Пенсильвании и Теннесси состоятся внеочередные выборы.

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В ходе промежуточных выборов в Конгресс США переизбрали двух политиков от демократов которые умерли в октябре этого года. Один из них — представитель штата Пенсильвания демократ Энтони ДеЛука, который скончался 9 октября, получил 85% голосов. Из-за этой ситуации в штате вскоре состоятся внеочередные выборы, сообщает информационный канал Fox News.

По словам демократов Пенсильвании, за 85 летнего покойного кандидата было отдано такое количество голосов из-за того, что избиратели штата продолжают демонстрировать приверженность демократическим ценностям.

"Хотя мы невероятно опечалены потерей представителя Тони ДеЛука, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбирав его посмертно", — говорится в сообщении.

[ + – ] Тони ДеЛука скончался 9 октября 2022 года

Журналист Чарли Вольфсон в связи с этой ситуацией написал, что некоторые избиратели могли не знать о смерти ДеЛуки, однако большинство скорее предпочли идею внеочередных выборов вместо избрания кандидата третьей партии.

Аналогичная картина сложилась и в штате Теннесси. Демократ Барбара Купер, скончавшаяся 25 октября в возрасте 93 лет, также "выиграла гонку" в 86-м избирательном округе штата, сообщает Local Memphis.

[ + – ] Барбара Купер скончалась 25 октября 2022 года

Сообщается, что избирательная комиссия округа Шелби заявила, что имя Купер осталось в бюллетенях для голосования после ее неожиданной смерти 25 октября 2022 года в силу того, что это предусмотрено законом штата. Теперь, чтобы занять ее место, будут проведены внеочередные выборы. Дата выборов будет определена губернатором Биллом Ли, когда он издаст соответствующий указ.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия могут провести дополнительный тур выборов в Сенат США, поскольку в штате ни одна из партий не получила абсолютного большинства голосов. Окончательные результаты выборов в Сенат станут известны только в декабре.

На промежуточных выборах в Конгресс США, согласно подсчетам телеканала CNN, республиканцы заняли 185 мест в Палату представителей, демократы — 159. В то же время CBS News привели следующие данные: республиканцы получают 198 мест, а демократы — 176.