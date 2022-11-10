Выборы в Сенат США затягиваются: необходимо провести повторный тур

Окончательные результаты выборов в верхнюю палату Конгресса США станут известны только в декабре.

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В американском штате Джорджия могут провести дополнительный тур выборов в Сенат США. В издании Reuters сообщают, что повторный тур голосования запланирован на 6 декабря 2022 года.

В издании сообщается, что на данный момент в Джорджии ни одна из партий не получила абсолютного большинства голосов. В связи с этим, окончательные результаты выборов будут известны не раньше декабря.

По словам журналистов, кандидат от Демократической партии Рафаэль Ворнок с незначительным отрывом опередил представителя республиканцев Гершела Волкера. В свою очередь либертарианец Чейз Оливер получил всего лишь 2 процента голосов.

В издании пишут, что несмотря на то, что Ворнок опередил своего соперника, количества голосов на его счету все равно не достаточно для победы в первом туре. За кандидата должны проголосовать хотя бы 50% избирателей.

"В то время, как уполномоченные лица округа до сих пор продолжают детально подсчитывать голоса, мы считаем, что можем с уверенностью сказать, что здесь, в Джорджии состоится второй тур голосований в Сенат США, запланированный на 6 декабря", – заявил главный операционный директор штата Джорджия Гейб Стерлинг.

В сообщении упомянули о том, что экс-футболист Гершел Волкер получил публичную поддержку от бывшего американского президента Дональда Трапа. Также говорится, что его оппонент Рафаэль Ворнок является пастором в баптистской церкви Эбенезер. Ранее он занял свое место в Сенате США, получив большинство на выборах в январе 2021 год

"Это было одно из двух мест в Сенате, которые разыгрывались в бывшем надежно республиканском штате", — говорится в публикации.

По данным Федеральной избирательной комиссии, в этом году избирательная кампания Рафаэля Ворнока обошлась демократам в 135,8 миллиона долларов. В то же время на избирательную компанию Волкера потрачено всего 32,4 миллиона долларов.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп выразил недовольство результатом промежуточных выборов в штате Пенсильвания.

Фокус также писал, что сторонники Республиканской партии США выступают против автоматического подсчета голосов.