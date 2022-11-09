В США республиканцы требуют вернуть ручной подсчет голосов

Сторонники Трампа считают, что автоматический подсчет голосов может привести к фальсификации результатов грядущих выборов.

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Американские компании Dominion Voting Systems и Election Systems & Software, специализирующиеся на подсчете голосов во время выборов, подверглись критике со стороны республиканцев. Как сообщается в материале Reuters, в Dominion Voting System намерены судится со сторонками Дональда Трампа.

По словам журналистов, лидеры рынка в сфере подсчета голосов рискуют остаться без контрактов с государственными и локальными органами власти. Причиной тому стало недоверие республиканцев к автоматическим системам подсчета.

Отмечается, что протесты начали набирать обороты после того, как Джо Байден получил большинство голосов на предыдущих выборах. Многие республиканцы по сей день считают, что выборы были "украдены у Трампа" благодаря манипуляциям со стороны упомянутых компаний.

В связи с этим, сторонники Дональда Трампа собираются бойкотировать предстоящие выборы до тех пор, пока власти не вернутся к ручному формату подсчета голосов.

Компании, занимающиеся автоматическим подсчетом могут понести серьезный ущерб. В связи с этим Dominion Voting Systems уже подали в суд восемь исков против поклонников Дональда Трампа. В компании также намерены судиться со СМИ, обвиняющим Dominion в мошенничестве.

"Всякий раз, когда компании сталкиваются с цунами подозрений и недоверия к своей продукции, это создает реальную угрозу их средствам к существованию и выживанию", — сказал директор по политике и стратегии организации Verified Voting Verified Voting Марк Линдерман.

Как отмечается в публикации, уже пять американских округов столкнулись с протестными акциями против использования машин для подсчета. Так, жители штатов Невада, Аризона, Пенсильвания, Южная Дакота и Миннесота заявили о своем намерении подсчитывать бюллетени вручную.

В ответ на обвинения в Dominion Voting Systems сообщили, что подобные протесты подрывают доверие к выборам в США. В компании также подчеркнули, что активно занимаются опровержением "вредоносной лжи", которую распространяют сторонники отказа от автоматических систем подсчета голосов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск выразил свою поддержку Республиканской партии США.

Также Фокус писал о том, что на промежуточные выборы в американский Конгресс могут влиять Россия, Китай и Иран.