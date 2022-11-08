Выборы в Конгресс США: Илон Маск призвал голосовать за республиканцев

Уже будучи руководителем одной из крупнейших социальных сетей, Маск впервые высказался в поддержку политической партии. Свой месседж предприниматель адресовал "независимым избирателям".

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Спустя несколько дней после покупки Twitter миллиардер Илон Маск в понедельник, 7 ноября, посоветовал "независимым избирателям" голосовать на выборах в Конгресс за республиканских кандидатов. Пост опубликован в Twitter.

Представители некоторых социальных групп критикуют Маска за безоговорочную позицию в том, что касается свободы слова. И предупреждают, что такой подход поспособствует распространению дезинформации и высказываний, сеющих ненависть в платформе микроблогов.

В своем посте уже, будучи руководителем одной из крупнейших социальных сетей, Маск впервые высказался в поддержку политической партии. Свой месседж он адресовал "независимым избирателям".

"Разделенная власть сдерживает худшие крайности обеих партий, поэтому советую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президент — демократ", — написал предприниматель.

Представителей Демократической партии ожидает острая битва с республиканцами за места в Конгрессе в этот вторник.

Согласно прогнозам, вероятность того, что республиканцы получат большинство в Палате представителей очень высока, а битва за контроль Сената будет посложнее.

По словам предпринимателя, радикальные демократы или республиканцы никогда не голосуют за другую сторону, поэтому именно независимые избиратели решают, кто должен быть руководителем.

Ранее Фокус сообщал, что Пригожин признал: Россия пытается влиять на выборы в США. По словам руководителя группы "Вагнера", он не намерен отказываться от "точечных операций" по "удалению обеих почек и печени".

Напомним, что Россия возобновила атаки троллей и ботов перед выборами в Конгресс. Согласно исследованию аналитической компании Recorded Future, РФ проводит информационную операцию в западных соцсетях, пытаясь разозлить консервативных избирателей. В таких постах публикуются карикатуры на Зеленского и сообщается, что у среднестатистического американца "нет денег на детское питание и газ" в то время, как Байден тратит миллиарды на Украину.