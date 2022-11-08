Вибори до Конгресу США: Ілон Маск закликав голосувати за республіканців

Вже будучи керівником однієї з найбільших соціальних мереж, Маск уперше висловився на підтримку політичної партії. Свій меседж підприємець адресував "незалежним виборцям".

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Через кілька днів після покупки Twitter мільярдер Ілон Маск у понеділок, 7 листопада, порадив "незалежним виборцям" голосувати на виборах до Конгресу за республіканських кандидатів. Пост опублікований у Twitter.

Представники деяких соціальних груп критикують Маска за беззаперечну позицію щодо свободи слова. І попереджають, що такий підхід сприятиме поширенню дезінформації та висловлювань, що сіють ненависть у платформі мікроблогів.

У своєму посту вже, будучи керівником однієї з найбільших соціальних мереж, Маск уперше висловився на підтримку політичної партії. Свій меседж він адресував "незалежним виборцям".

"Розділена влада стримує найгірші крайнощі обох партій, тому раджу голосувати за республіканський Конгрес з огляду на те, що президент — демократ", — написав підприємець.

На представників Демократичної партії очікує гостра битва з республіканцями за місця в Конгресі цього вівторка.

Згідно з прогнозами, ймовірність того, що республіканці отримають більшість у Палаті представників дуже висока, а битва за контроль Сенату буде складнішою.

За словами підприємця, радикальні демократи чи республіканці ніколи не голосують за інший бік, тому саме незалежні виборці вирішують, хто має бути керівником.

Раніше Фокус повідомляв, що Пригожин визнав: Росія намагається впливати на вибори у США. За словами керівника групи "Вагнера", він не має наміру відмовлятися від "точкових операцій" щодо "видалення обох нирок та печінки".

Нагадаємо, що Росія відновила атаки тролів та ботів перед виборами до Конгресу. Згідно з дослідженням аналітичної компанії Recorded Future, РФ проводить інформаційну операцію в західних соцмережах, намагаючись роздратувати консервативних виборців. У таких постах публікуються карикатури на Зеленського та повідомляється, що у середньостатистичного американця "немає грошей на дитяче харчування та газ" у той час, як Байден витрачає мільярди на Україну.