У США республіканці вимагають повернути ручний підрахунок голосів

Прихильники Трампа вважають, що автоматичний підрахунок голосів може призвести до фальсифікації результатів майбутніх виборів.

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Американські компанії Dominion Voting Systems та Election Systems & Software, що спеціалізуються на підрахунку голосів під час виборів, піддалися критиці з боку прихильників Республіканської партії. Як повідомляється в матеріалі Reuters, в Dominion Voting System мають намір судитися з прихильниками Дональда Трампа.

За словами журналістів, лідери ринку у сфері підрахунку голосів ризикують залишитися без контрактів із державними та локальними органами влади. Причиною цього стала недовіра республіканців до автоматичних систем підрахунку.

Наголошується, що протести почали набирати обертів після того, як Джо Байден отримав більшість голосів на попередніх виборах. Багато республіканців досі вважають, що вибори "вкрали у Трампа" завдяки маніпуляціям з боку згаданих компаній.

У зв'язку з цим, прихильники Дональда Трампа збираються бойкотувати майбутні вибори доти, доки влада не повернеться до ручного формату підрахунку голосів.

Компанії, що займаються автоматичним підрахунком, можуть зазнати серйозних збитків. У зв'язку із цим Dominion Voting Systems вже подали до суду вісім позовів проти шанувальників Дональда Трампа. В компанії також мають намір позиватися до ЗМІ, які звинувачують Dominion у шахрайстві.

"Кожного разу, коли компанії стикаються з цунамі підозр і недовіри до своєї продукції, це створює реальну загрозу їхнім засобам для існування та виживання", — сказав директор з політики та стратегії організації Verified Voting Verified Voting Марк Ліндерман.

Як зазначається у публікації, вже п'ять американських округів зіткнулися з акціями протесту проти використання машин для підрахунку. Так, мешканці штатів Невада, Арізона, Пенсільванія, Південна Дакота та Міннесота заявили про свій намір підраховувати бюлетені вручну.

У відповідь на звинувачення у Dominion Voting Systems повідомили, що подібні протести підривають довіру до виборів у США. У компанії також наголосили, що активно займаються спростуванням "шкідливої брехні", яку розповсюджують прихильники відмови від автоматичних систем підрахунку голосів.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск висловив свою підтримку Республіканській партії США.

Також Фокус писав про те, що на проміжні вибори до американського Конгресу можуть впливати Росія, Китай та Іран.