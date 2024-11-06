На виборах у США відхиляли бюлетені молоді: зумери не змогли поставити підпис, — ЗМІ

В США з 2010 року вилучали письмо зі шкільної програми, тому молоді люди часто не здатні чітко ставити підпис. Через це в штаті Невада забракували понад 13 000 бюлетенів.

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Під час підрахунку голосів на президентських виборах у США у вівторок 5 листопада державний секретар штату Невада Франсіско Агілар заявив, що значну частину надісланих поштою бюлетенів не зарахували через невідповідність підписів. В американських школах не приділяють уваги почерку, тому багато молодих людей взагалі не мають підписів або не можуть ставити їх чітко. Їхні виборчі бюлетені не проходять ретельну перевірку та відхиляються комісією. Про це повідомляє Business Insider.

"Здебільшого це пов'язано з тим, що молодь сьогодні не має підписів, а коли вони реєструються для участі в голосуванні за допомогою автоматизованої системи реєстрації виборців, вони ставлять свій підпис на цифровому планшеті в управлінні транспортних засобів, і це стає їхнім підписом у посвідченні виборця", — сказав Агілар.

Зазначається, що з 2010 року багато штатів вилучили викладання письма зі шкільних програм, і внаслідок цього багато молодих людей до 20 років через брак практики погано пишуть і не мають унікального почерку. Однак в останні роки кілька штатів, зокрема Каліфорнія та Луїзіана, ухвалили законодавство, щоб знову ввести письмо від руки у навчальний процес.

Деякі штати США вимагають додаткових перевірок відповідності підпису, зазначають автори статті. Виборці, чиї бюлетені було відхилено, мають можливість виправити помилку. Бюлетені без підписів не зараховуються, поки процедуру "виправлення" не буде завершено, а це затримує підрахунок голосів.

В офісі держсекретаря штату Невада повідомили, що понад 11 300 бюлетенів, надісланих поштою, потребували виправлення в одному окрузі Кларк, і понад 1 800 — в Уошо. Журналісти зазначають, що голосування поштою на президентських виборах у США стає все більш поширеним, а молоді виборці продовжують "боротися з почерком", тому проблема, вірогідно, зберігатиметься.

Нагадаємо, 6 листопада ЗМІ підсумували результати Трампа й оголосили, що він зібрав понад 270 голосів виборщиків і це гарантує йому перемогу на президентських виборах США.

Також 6 листопада ЗМІ назвали топ 6 причин програшу Камали Гарріс. На думку журналістів, Камала зазнала поразки, бо не змогла завоювати прихильність робітничого класу, переконати виборців у своїй здатності краще керувати економікою, зробила хибну ставку на контраст із Трампом, а також її передвиборчу кампанію підкосили ураган "Гелен" й операція Ізраїлю в Газі.