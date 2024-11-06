На выборах в США отклоняли бюллетени молодежи: зумеры не смогли поставить подпись, — СМИ

В США с 2010 года изымали письмо из школьной программы, поэтому молодые люди часто не способны четко ставить подпись. Из-за этого в штате Невада забраковали более 13 000 бюллетеней.

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Во время подсчета голосов на президентских выборах в США во вторник 5 ноября государственный секретарь штата Невада Франсиско Агилар заявил, что значительную часть присланных по почте бюллетеней не засчитали из-за несоответствия подписей. В американских школах не уделяют внимания почерку, поэтому многие молодые люди вообще не имеют подписей или не могут ставить их четко. Их избирательные бюллетени не проходят тщательную проверку и отклоняются комиссией. Об этом сообщает Business Insider.

"В основном это связано с тем, что молодежь сегодня не имеет подписей, а когда они регистрируются для участия в голосовании с помощью автоматизированной системы регистрации избирателей, они ставят свою подпись на цифровом планшете в управлении транспортных средств, и это становится их подписью в удостоверении избирателя", — сказал Агилар.

Отмечается, что с 2010 года многие штаты изъяли преподавание письма из школьных программ, и в результате этого многие молодые люди до 20 лет из-за нехватки практики плохо пишут и не имеют уникального почерка. Однако в последние годы несколько штатов, в частности Калифорния и Луизиана, приняли законодательство, чтобы снова ввести письмо от руки в учебный процесс.

Некоторые штаты США требуют дополнительных проверок соответствия подписи, отмечают авторы статьи. Избиратели, чьи бюллетени были отклонены, имеют возможность исправить ошибку. Бюллетени без подписей не засчитываются, пока процедура "исправления" не будет завершена, а это задерживает подсчет голосов.

В офисе госсекретаря штата Невада сообщили, что более 11 300 бюллетеней, отправленных по почте, нуждались в исправлении в одном округе Кларк, и более 1 800 — в Уошо. Журналисты отмечают, что голосование по почте на президентских выборах в США становится все более распространенным, а молодые избиратели продолжают "бороться с почерком", поэтому проблема, вероятно, будет сохраняться.

Напомним, 6 ноября СМИ подытожили результаты Трампа и объявили, что он собрал более 270 голосов выборщиков и это гарантирует ему победу на президентских выборах США.

Также 6 ноября СМИ назвали топ 6 причин проигрыша Камалы Харрис. По мнению журналистов, Камала потерпела поражение, потому что не смогла завоевать расположение рабочего класса, убедить избирателей в своей способности лучше управлять экономикой, сделала ложную ставку на контраст с Трампом, а также ее предвыборную кампанию подкосили ураган "Хелен" и операция Израиля в Газе.