Выборы в США: СМИ назвали топ-6 причин, почему проиграла Харрис

По мнению политических экспертов поражение Камалы Харрис стало результатом кампании, в ходе которой ей не удалось преодолеть экономические проблемы и наладить контакт с избирателями из рабочего класса.

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Мировые СМИ уже открыто сообщают о том, что 47-м президентом США станет Дональд Трамп. А политические эксперты задаются вопросом, почему не удалось победить Камале Харрис. Как и Хиллари Клинтон в свое время. Мнения собрали журналисты издания Reuters.

Камала Харрис не смогла завоевать избирателей из рабочего класса

На встрече с одним из самых влиятельных профсоюзов Америки в сентябре в его штаб-квартире в Вашингтоне вице-президент Камала Харрис заявила, что она защитит рабочие места в профсоюзах и средства к существованию трудящихся лучше, чем Дональд Трамп.

Но лидеров Международного братства водителей грузовиков, долгое время тесно связанные с ее Демократической партией, ей убедить не удалось. Когда Харрис заявила, что ее соперник-республиканец не является защитником рабочего класса, профсоюзные боссы допрашивали ее, задаваясь вопросом, достаточно ли она и президент Джо Байден сделали для профсоюзных работников. Через несколько дней профсоюз публично опозорил Харрис, отказавшись поддержать кандидата от Демократической партии в президенты впервые с 1996 года.

Профсоюзные работники и белые избиратели без высшего образования перешли на сторону Трампа, как показали опросы. Резкий рост цен на жилье и продукты питания разочаровал избирателей, затмив сильный рынок труда. Трамп обвинил Харрис в скачке цен во время ее и Байдена правления.

Хотя большинство профсоюзов давно поддерживают кандидатов от Демократической партии, рядовые рабочие в последние годы перешли на сторону Трампа, что стало решающим фактором в его победе.

После драматического ухода Байдена всего за несколько месяцев до дня выборов Харрис организовала свою кампанию так, словно это был самолет, который собирают в полете, сообщили ее советники журналистам. 60-летняя бывший прокурор и сенатор США настаивала на том, что Трамп представляет угрозу демократии и правам женщин, одновременно продвигая популистскую экономическую платформу и репродуктивные свободы.

Блестящий старт предвыборной кампании Камалы Харрис закончился ничем

Ее приход перевернул гонку, которую ее партия, казалось, проиграла. Она вошла в историю как первая цветная женщина на вершине списка основных партий. Она вызвала всплеск энтузиазма, побила рекорды по сбору средств — собрав 1 миллиард долларов менее чем за три месяца — и получила поддержку от знаменитостей, от поп-звезды Тейлор Свифт до актера до бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Но кампания Харрис в конечном итоге не смогла преодолеть глубоко укоренившиеся опасения избирателей по поводу инфляции и иммиграции — два вопроса, которые, как показали опросы общественного мнения, благоприятствовали Трампу. Ее поражение подчеркивает глубокий сдвиг в американской политике за последнее десятилетие, поскольку избиратели из числа "синих воротничков" все больше становились республиканцами — тенденция, которую Трамп, по-видимому, ускорил.

Камала Харрис и Джо Байден Фото: Getty Images

Харрис также боролась, чтобы противостоять другой тенденции эпохи Трампа: потоку дезинформации, беспрецедентному для современных выборов в США. Лавина искажений и лжи о ее послужном списке была распространена бывшим президентом и усилена на правых веб-сайтах и ​​в СМИ, включая теории заговора по вопросам, начиная от преступлений мигрантов и заканчивая мошенничеством на выборах.

Но ей удалось многое. Единственная другая женщина, которая подошла к Белому дому так близко, как она, — Хиллари Клинтон, побежденная Трампом в 2016 году — сделала ставку на свою кандидатуру отчасти на то, чтобы стать первой женщиной-президентом. После поражения Клинтон Харрис сопротивлялась тому, чтобы поставить свою личность в центр своей кампании, говорят близкие помощники и советники. Вместо этого она пыталась мобилизовать избирателей на вопросы, которые имели значение для женщин и чернокожих избирателей на выборах — от права на аборт до снижения налогов для среднего класса и доступности жилья.

Однако эти сообщения с трудом пробивались вперед в то время, когда многие избиратели были зациклены на росте потребительских цен в течение первых трех лет правления администрации Байдена.

Камале Харрис не удалось переубедить избирателей, что она будет лучше управлять экономикой

"Несмотря на довольно сильный экономический рост, особенно после крупной глобальной пандемии, большинство американцев не чувствовали, что они продвигаются экономически. Кампания Харрис не обязательно хорошо справилась с объяснением того, как ее политика поможет среднему классу, или, по крайней мере, это сообщение не нашло отклика у многих избирателей", — сказала Мелисса Декман, политолог и генеральный директор Public Religion Research Institute, беспартийной исследовательской фирмы.

Камала Харрис Фото: Getty Images

По предварительным данным, большинство избирателей заявили, что больше доверяют Трампу в управлении экономикой: 51% ответили утвердительно, а 47% — заявили, что доверяют Харрис. И избиратели, которые определили экономику как свою главную заботу, в подавляющем большинстве проголосовали за Трампа, а не за Харрис — 79% против 20%.

На выборах также наблюдался большой гендерный разрыв. Харрис получила 54% голосов женщин-избирателей в стране, в то время как Трамп получил 44%, как показали предварительные экзитполы.

Выборы были отмечены драматическими поворотами событий, включая два покушения на Трампа и ошеломляющее решение Байдена отказаться от своей попытки переизбраться 21 июля.

Демократы надеялись сыграть на контрасте Харрис и Трампа

Демократы объединились вокруг Харрис с поразительной скоростью, закрепив выдвижение ее партии в течение двух недель, воодушевленные ее потенциалом перевернуть аргумент поколений против Трампа. Будучи на два десятилетия старше ее, Трамп успешно представил 81-летнего Байдена как хрупкого и растерянного старика. Многие демократы надеялись, что она использует риторику Трампа против него самого.

В кампании Харрис считали, что ее главные проблемы — репродуктивные права и раскол Трампа — вдохновят коалицию женщин, чернокожих избирателей, молодых американцев, независимых избирателей и республиканцев, выступающих против Трампа, что приведет ее в Белый дом.

Камала Харрис и Дональд Трамп Фото: Getty Images

Она успешно справилась со своим первым серьезным испытанием — телевизионными дебатами против Трампа 10 сентября.

По словам нескольких помощников, участвовавших в подготовке, пока команда Харрис готовилась к тому, что станет ее единственной личной встречей с Трампом, они сосредоточились на способах нервировать бывшего президента и привлечь внимание к его частой лжи о политике. По словам помощников, Харрис заперлась в Питтсбурге с советниками и проводила имитационные дебаты для противостояния в прайм-тайм.

Стратегия окупилась. Харрис, казалось, задела своего соперника за живое во время дебатов. Она давила на Трампа по вопросам экономики, Украины, здравоохранения, беспорядков в Капитолии в январе 2021 года и абортов, оставив его в замешательстве и затруднив с ответом.

Сбор средств резко возрос: ее кампания заявила, что собрала $47 млн ​​за 24 часа после дебатов. Большинство избирателей считали, что победила Харрис, как показали опросы. Трамп отклонил предложения о проведении еще одних дебатов, заявив, что он уже победил ее.

В ходе предвыборной кампании Харрис высмеяла выступление Трампа на дебатах, включая его комментарий о том, что у него есть "концепции плана" по замене федерального закона о здравоохранении. По мере того, как она набирала очки в опросах, кампания Харрис считала, что она открывает штаты, которые были недосягаемы для Байдена, включая Северную Каролину, где президент потерпел поражение от Трампа в 2020 году и где она сравнялась с Трампом в опросах.

Ураган "Хелен" подкосил предвыборную программу Камалы Харрис

Северная Каролина стала ареной ее следующего большого испытания, урагана "Хелен" в конце сентября, одного из самых смертоносных штормов, обрушившихся на США за последние 50 лет. Шторм сместил фокус с сообщений в основе кампании Харрис на управление катастрофой администрацией Байдена-Харрис.

Он ударил как раз тогда, когда ее преимущество сокращалось. Трамп перешел в атаку, раскритиковав реакцию администрации демократов на катастрофу и связав это со своей самой сильной проблемой — иммиграцией. По мере того, как число погибших росло, а районы Северной Каролины были опустошены, Трамп усиливал и распространял ложь, включая утверждение, что Харрис потратила деньги, выделенные на помощь жертвам катастрофы, на размещение нелегальных мигрантов.

Ураган "Хелен" в США Фото: Getty Images

По мере того, как в октябре гонка накалялась, а опросы показывали неравные шансы, среди стратегов Демократической партии росла тревога.

Они сосредоточились на укреплении так называемой Голубой стены демократических штатов: Мичигана, Пенсильвании и Висконсина. Восемь лет назад, когда Трамп победил Хиллари Клинтон, он прорвался через Голубую стену, выиграв все три штата, каждый с перевесом менее одного процентного пункта. В 2020 году Байден вернул их обратно. Удержание Голубой стены сейчас было лучшим путем Харрис в Белый дом, рассуждали стратеги. Но у них была проблема: Мичиган и операция Израиля в Газе.

Операция Израиля в Газе добавила очков Трампу

Большое количество арабо-американцев и мусульман в Мичигане помогло закрепить победу Байдена в штате в 2020 году. Трамп оттолкнул многих из этих избирателей в свой первый срок, отчасти запретив иммиграцию в США из ряда мусульманских стран в начале своего правления.

На последнем этапе гонки мусульманские и арабо-американские избиратели сообщили Reuters, что они разочарованы тем, что Харрис не дистанцировалась больше от непоколебимой поддержки Байденом Израиля во время войны в Газе. В последние недели Трамп агрессивно добивался их голосов. Многие заявили, что пропустят выборы или проголосуют за республиканцев.

Напомним, победа Дональда Трампа на выборах президента США станет для лидеров Европейского Союза чрезвычайной ситуацией, может приблизить торговую войну и нанести странам Европы значительные экономические потери. Возвращение Трампа, по мнению экономистов, может серьезно ударить по правилам мирового торгового порядка и по Всемирной торговой организации.