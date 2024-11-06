Вибори у США: ЗМІ назвали топ 6 причин, чому програла Гарріс

На думку політичних експертів, поразка Камали Гарріс стала результатом кампанії, під час якої їй не вдалося подолати економічні проблеми і налагодити контакт із виборцями з робітничого класу.

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Світові ЗМІ вже відкрито повідомляють про те, що 47-м президентом США стане Дональд Трамп. А політичні експерти задаються питанням, чому не вдалося перемогти Камалі Гарріс. Як і Гілларі Клінтон свого часу. Думки зібрали журналісти видання Reuters.

Камала Гарріс не змогла завоювати виборців із робітничого класу

На зустрічі з однією з найвпливовіших профспілок Америки у вересні в її штаб-квартирі у Вашингтоні віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що вона захистить робочі місця в профспілках і засоби до існування трудящих краще, ніж Дональд Трамп.

Але лідерів Міжнародного братства водіїв вантажівок, довгий час тісно пов'язані з її Демократичною партією, їй переконати не вдалося. Коли Гарріс заявила, що її суперник-республіканець не є захисником робітничого класу, профспілкові боси допитували її, ставлячи собі питання, чи достатньо вона і президент Джо Байден зробили для профспілкових працівників. Через кілька днів профспілка публічно зганьбила Гарріс, відмовившись підтримати кандидата від Демократичної партії в президенти вперше з 1996 року.

Профспілкові працівники та білі виборці без вищої освіти перейшли на бік Трампа, як показали опитування. Різке зростання цін на житло і продукти харчування розчарувало виборців, затьмаривши сильний ринок праці. Трамп звинуватив Гарріс у стрибку цін під час її та Байдена правління.

Хоча більшість профспілок давно підтримують кандидатів від Демократичної партії, пересічні робітники останніми роками перейшли на бік Трампа, що стало вирішальним фактором у його перемозі.

Після драматичного відходу Байдена всього за кілька місяців до дня виборів Гарріс організувала свою кампанію так, немов це був літак, який збирають у польоті, повідомили її радники журналістам. 60-річна колишня прокурорка і сенаторка США наполягала на тому, що Трамп становить загрозу демократії та правам жінок, одночасно просуваючи популістську економічну платформу і репродуктивні свободи.

Блискучий старт передвиборчої кампанії Камали Гарріс закінчився нічим

Її прихід перевернув перегони, які її партія, здавалося, програла. Вона увійшла в історію як перша кольорова жінка на вершині списку основних партій. Вона викликала сплеск ентузіазму, побила рекорди зі збору коштів — зібравши 1 мільярд доларів менш ніж за три місяці — і отримала підтримку від знаменитостей, від поп-зірки Тейлор Свіфт до актора до колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера.

Але кампанія Гарріс зрештою не змогла подолати глибоко вкорінені побоювання виборців щодо інфляції та імміграції — два питання, які, як засвідчили опитування громадської думки, були на боці Трампа. Її поразка підкреслює глибоке зрушення в американській політиці за останнє десятиліття, оскільки виборці з-поміж "синіх комірців" дедалі більше ставали республіканцями — тенденція, яку Трамп, мабуть, прискорив.

Камала Гарріс і Джо Байден Фото: Getty Images

Гарріс також боролася, щоб протистояти іншій тенденції епохи Трампа: потоку дезінформації, безпрецедентному для сучасних виборів у США. Лавина викривлень і брехні про її послужний список була поширена колишнім президентом і посилена на правих вебсайтах і в ЗМІ, включно з теоріями змови з питань, починаючи від злочинів мігрантів і закінчуючи шахрайством на виборах.

Але їй вдалося багато чого. Єдина інша жінка, яка підійшла до Білого дому так близько, як вона, — Гілларі Клінтон, переможена Трампом 2016 року, — зробила ставку на свою кандидатуру частково на те, щоб стати першою жінкою-президентом. Після поразки Клінтон Гарріс чинила опір тому, щоб поставити свою особистість у центр своєї кампанії, кажуть близькі помічники і радники. Натомість вона намагалася мобілізувати виборців на питання, які мали значення для жінок і чорношкірих виборців на виборах — від права на аборт до зниження податків для середнього класу і доступності житла.

Однак ці повідомлення насилу пробивалися вперед у той час, коли багато виборців були зациклені на зростанні споживчих цін протягом перших трьох років правління адміністрації Байдена.

Камалі Гарріс не вдалося переконати виборців, що вона буде краще керувати економікою

"Незважаючи на досить сильне економічне зростання, особливо після великої глобальної пандемії, більшість американців не відчували, що вони просуваються економічно. Кампанія Гарріс не обов'язково добре впоралася з поясненням того, як її політика допоможе середньому класу, або, принаймні, це повідомлення не знайшло відгуку в багатьох виборців", — сказала Мелісса Декман, політологиня і генеральна директорка Public Religion Research Institute, безпартійної дослідницької фірми.

Камала Гарріс Фото: Getty Images

За попередніми даними, більшість виборців заявили, що більше довіряють Трампу в управлінні економікою: 51% відповіли ствердно, а 47% — заявили, що довіряють Гарріс. І виборці, які визначили економіку як свою головну турботу, у переважній більшості проголосували за Трампа, а не за Гарріс — 79% проти 20%.

На виборах також спостерігався великий гендерний розрив. Гарріс отримала 54% голосів жінок-виборців у країні, тоді як Трамп отримав 44%, як показали попередні екзитполи.

Вибори були відзначені драматичними поворотами подій, включно з двома замахами на Трампа і приголомшливим рішенням Байдена відмовитися від своєї спроби переобратися 21 липня.

Демократи сподівалися зіграти на контрасті Гарріс і Трампа

Демократи об'єдналися навколо Гарріс із разючою швидкістю, закріпивши висунення її партії протягом двох тижнів, натхнені її потенціалом перевернути аргумент поколінь проти Трампа. Будучи на два десятиліття старшим за неї, Трамп успішно представив 81-річного Байдена як тендітного і розгубленого старого. Багато демократів сподівалися, що вона використає риторику Трампа проти нього самого.

У кампанії Гарріс вважали, що її головні проблеми — репродуктивні права і розкол Трампа — надихнуть коаліцію жінок, чорношкірих виборців, молодих американців, незалежних виборців і республіканців, які виступають проти Трампа, що приведе її в Білий дім.

Камала Гарріс і Дональд Трамп Фото: Getty Images

Вона успішно впоралася зі своїм першим серйозним випробуванням — телевізійними дебатами проти Трампа 10 вересня.

За словами кількох помічників, які брали участь у підготовці, поки команда Гарріс готувалася до того, що стане її єдиною особистою зустріччю з Трампом, вони зосередилися на способах нервувати колишнього президента і привернути увагу до його частої брехні про політику. За словами помічників, Гарріс замкнулася в Піттсбурзі з радниками і проводила імітаційні дебати для протистояння в прайм-тайм.

Стратегія окупилася. Гарріс, здавалося, зачепила свого суперника за живе під час дебатів. Вона тиснула на Трампа з питань економіки, України, охорони здоров'я, заворушень у Капітолії в січні 2021 року й абортів, залишивши його збентеженим і ускладнивши з відповіддю.

Збір коштів різко зріс: її кампанія заявила, що зібрала $47 млн за 24 години після дебатів. Більшість виборців вважали, що перемогла Гарріс, як показали опитування. Трамп відхилив пропозиції про проведення ще одних дебатів, заявивши, що він уже переміг її.

Під час передвиборчої кампанії Гарріс висміяла виступ Трампа на дебатах, включно з його коментарем про те, що у нього є "концепції плану" щодо заміни федерального закону про охорону здоров'я. У міру того, як вона набирала бали в опитуваннях, кампанія Гарріс вважала, що вона відкриває штати, які були недосяжними для Байдена, включно з Північною Кароліною, де президент зазнав поразки від Трампа 2020 року і де вона зрівнялася з Трампом в опитуваннях.

Ураган "Гелен" підкосив передвиборчу програму Камали Гарріс

Північна Кароліна стала ареною її наступного великого випробування, урагану "Хелен" наприкінці вересня, одного з найсмертоносніших штормів, що обрушилися на США за останні 50 років. Шторм змістив фокус із повідомлень в основі кампанії Гарріс на управління катастрофою адміністрацією Байдена-Гарріс.

Він ударив якраз тоді, коли її перевага скорочувалася. Трамп перейшов в атаку, розкритикувавши реакцію адміністрації демократів на катастрофу і пов'язавши це зі своєю найсильнішою проблемою — імміграцією. У міру того, як кількість загиблих зростала, а райони Північної Кароліни були спустошені, Трамп посилював і поширював брехню, включно з твердженням, що Гарріс витратила гроші, виділені на допомогу жертвам катастрофи, на розміщення нелегальних мігрантів.

Ураган "Хелен" у США Фото: Getty Images

У міру того, як у жовтні перегони загострювалися, а опитування показували нерівні шанси, серед стратегів Демократичної партії зростала тривога.

Вони зосередилися на зміцненні так званої Блакитної стіни демократичних штатів: Мічигану, Пенсільванії та Вісконсину. Вісім років тому, коли Трамп переміг Гілларі Клінтон, він прорвався крізь Блакитну стіну, вигравши всі три штати, кожен із перевагою менше ніж один відсотковий пункт. У 2020 році Байден повернув їх назад. Утримання Блакитної стіни зараз було найкращим шляхом Гарріс у Білий дім, міркували стратеги. Але в них була проблема: Мічиган і операція Ізраїлю в Газі.

Операція Ізраїлю в Газі додала очок Трампу

Велика кількість арабо-американців і мусульман у Мічигані допомогла закріпити перемогу Байдена в штаті 2020 року. Трамп відштовхнув багатьох із цих виборців у свій перший термін, частково заборонивши імміграцію в США з низки мусульманських країн на початку свого правління.

На останньому етапі перегонів мусульманські та арабо-американські виборці повідомили Reuters, що вони розчаровані тим, що Гарріс не дистанціювалася більше від непохитної підтримки Байденом Ізраїлю під час війни в Газі. Останніми тижнями Трамп агресивно домагався їхніх голосів. Багато хто заявив, що пропустять вибори або проголосують за республіканців.

Нагадаємо, перемога Дональда Трампа на виборах президента США стане для лідерів Європейського Союзу надзвичайною ситуацією, може наблизити торговельну війну і завдати країнам Європи значних економічних втрат. Повернення Трампа, на думку економістів, може серйозно вдарити по правилах світового торговельного порядку і по Світовій організації торгівлі.