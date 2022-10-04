Росія, Китай та Іран впливають на проміжні вибори до Конгресу США, – ФБР

За даними спецслужб, команди з Китаю створюють у соцмережах меми, які висміюють Джо Байдена, а Росія посилює теорії змови. Іранці винахідливіші — вони змінюють наративи про чесність виборів.

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Організації, наближені до влади Росії, Китаю та Ірану, розповсюджують дезінформацію про чесність виборів у США. Про це заявили високопосадовці ФБР у спілкуванні з журналістами телеканалу CNN.

Вибух теорій змови спостерігається напередодні проміжних листопадових виборів до Конгресу. Росія намагається посилити дискусії у соцмережах, а не створити новий контент, прокоментував співробітник цільової групи ФБР щодо іноземного впливу.

Представники ФБР звернули увагу на недавнє закриття у Facebook сторінок із Китаю. Там публікували меми, які висміюють американського лідера Джо Байдена та сенатора-республіканця Марко Рубіо.

Китай заважатиме кандидатам, які вороже ставляться до Пекіна, зазначило агентство Associated Press.

На думку співробітників ФБР, Китай зосередиться не на спотворенні результатів виборів, а на формуванні хибних політичних перспектив на державному та місцевому рівнях.

Співробітники американської розвідки кажуть, що після втручання РФ у президентські вибори 2016 року уряди деяких країн виявили зацікавленість у зміні громадської думки у США.

Як діє Іран?

Іранські групи впливу змінюють наративи про чесність виборів у США і діють винахідливо, визнає високопоставлений співробітник розвідки.

Пов'язані з Тегераном команди видавали себе за представників украй правої неофашистської чоловічої організації Proud Boys під час виборів президента США у 2020 році, перемогу в яких здобув Джо Байден.

Іранці, за даними ФБР, додумалися створити вебсайт і закликати до насильства щодо представників виборчої комісії Штатів.

Американським спецслужбам важко працювати з іноземними агентами впливу через складну політичну обстановку в США. Самі кандидати сумніваються щодо чесності виборів, визнають опитані джерела.

За словами представника кібервідділу ФБР, даних про хакерські кампанії, спеціально націлені на проміжні вибори в Конгресі, поки що немає. ФБР стурбоване тим, що зловмисники можуть поширювати та посилювати хибні відомості про виборчий процес, сказав чиновник.

"Американцям важливо зрозуміти, що такі заяви не завадять їм голосувати", — сказав співрозмовник телеканалу.

Нагадаємо, що фахівці компанії Meta нещодавно ліквідували в Європі російську мережу з поширення дезінформації. РФ створила близько 60 фейкових сайтів, зокрема провідних іноземних ЗМІ.

Німецькі ЗМІ писали про відправку до Німеччини агента секретної служби, щоб він брав участь у виборах до Бундестагу. Спецагент прибув із Москви до посольства РФ у Берліні напередодні виборів.