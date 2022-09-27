Meta ліквідувала велику пропагандистську мережу РФ у Європі: хакери створили понад 60 сайтів

Фейкові сайти відомих видань, зокрема британської газети The Guardian і німецького журналу Der Spiegel, транслювали кремлівський порядок денний. До схеми доклали руку російські дипломати.

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Фахівці американської компанії Meta, власниці соцмереж Facebook та Instagram, ліквідували велику мережу дезінформації з Росії. Про це пише агентство Associated Press із посиланням на дані Meta.

Російська мережа працювала все літо та створила сотні облікових записів у соцмережах і десятки фейкових новинних вебсайтів для поширення кремлівської пропаганди про вторгнення в Україну. Meta заявила, що їй вдалося перервати роботу роботів до того, як вони вплинули на велику аудиторію.

У Facebook заявили, що це була найбільша та найскладніша російська пропагандистська акція з початку військового вторгнення в Україну. Associated Press зазначає, що росіяни використовували 60 сайтів, зокрема британської газети The Guardian і німецького журналу Der Spiegel.

Замість нормальних новин сайти-клони видавали посилання на російську пропаганду та дезінформацію про Україну. Понад 1 600 підроблених облікових записів Facebook розповсюджували пропаганду в Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії та Україні.

[ + – ] Посилання на фейкові новини розміщували у Facebook Фото: pexels.com

Посилання на фейкові новини розміщували на фальшивих акаунтах у Facebook, Instagram, Telegram і Twitter. У деяких публікаціях були повідомлення з офіційних сторінок посольств РФ у Європі й Азії.

Уперше на мережу пропагандистів звернули увагу журналісти-розслідувачі у Німеччині. Коли Meta почала перевірку, з'ясувалося, що багато підроблених облікових записів уже видалила автоматизована система Facebook.

У Meta заявили, що не можуть прямо звинуватити у створенні мережі уряд Росії. Директор Meta з боротьби з погрозами Давид Агранович підкреслив у цьому роль дипломатів із Росії та сказав, що операція ґрунтувалася на складній тактиці, використанні кількох мов і створенні шахрайських вебсайтів.

Дослідники з Meta Platforms Inc. у Менло-Парку (штат Каліфорнія, США) виявили набагато меншу мережу в Китаї, яка розганяла політичний контент у США.

Мережа охопила невелику аудиторію у США, адже дописи робили аматори. Американці відразу помітили очевидні помилки англійською мовою, а публікували їх у робочий час для Китаю. Ця мережа хоч і не була ефективною, але стала першою, яку Meta ідентифікувала як антиамериканську.

"Ця мережа важлива, тому що вона представляє новий напрямок у китайських операціях із дезінформації", — сказав керівник напрямку Meta з обчислення глобальних загроз Бен Німмо.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз заборонити трансляцію всіх державних російських каналів.

Опитування організації "Росмир" раніше показало, що чверть росіян перестали дивитися держтелебачення через втому від путінської пропаганди.