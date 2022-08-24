25% росіян відмовилися дивитися телевізор, втомившись від пропаганди

Опитування показали, що зменшився відсоток росіян, які підтримують війну в Україні. Нині їх 55%, а кілька місяців тому за війну було 66%.

Чверть мешканців РФ перестала дивитися державне телебачення, бо мешканці втомилися від путінської пропаганди. Згідно з опитуванням організації "Росмир", лише 65% росіян дивляться російські держканали, тоді як на початку масштабного вторгнення російських військ в Україну таких людей налічувалося 86%. Про це повідомляє The Daily Mail.

Російські держканали, такі як "Росія 1" та "НТВ", місяцями тиражують кремлівську пропаганду про війну, погрожуючи за допомогою ядерної зброї знищити будь-яку країну, яка підтримуватиме Україну, — чи то Великобританія, США, Франція чи Німеччина.

Проте звичайні громадяни втомилися від пропаганди і дедалі більше розчаровуються у війні, чверть телеглядачів перемикнулися на інші інформаційні ресурси.

Опитування показали, що 55% росіян підтримують війну в Україні, а кілька місяців тому людей налічувалося 66%.

Відвідуваність московських ресторанів значно знизилася, а представники російської індустрії кінотеатрів попередили про те, що без держпідтримки на них чекає неминуче банкрутство через санкції.

Нагадаємо, що в російському Міноборони виправдали те, що наступ російських військ в Україні сповільнився. Це назвали свідомим рішенням. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що США намагаються затягнути війну постачанням озброєнь, що збільшує кількість жертв серед мирного населення.

Раніше Фокус повідомляв, що становище російських військ в Україні погіршуватиметься. Такої думки дотримується американський генерал Баррі МакКефрі. Річ у тому, що у Путіна закінчилися ідеї.