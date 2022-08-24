25% россиян отказались смотреть телевизор, устав от пропаганды

Опросы показали, что снизился процент россиян, поддерживающих войну в Украине. Сейчас их 55%, а несколько месяцев назад за войну было 66%.

Четверть жителей РФ перестала смотреть государственное телевидение, потому что жители устали от путинской пропаганды. Согласно опросу организации "Росмир", только 65% россиян смотрят российские госканалы, тогда как в начале масштабного вторжения российских войск в Украину таких людей насчитывалось 86%. Об этом сообщает The Daily Mail.

Российские госканалы, такие как "Россия 1" и "НТВ", месяцами тиражируют кремлевскую пропаганду относительно войны, угрожая с помощью ядерного оружия уничтожить любую страну, которая будет поддерживать Украину, — будь то Великобритания, США, Франция ​​или Германия.

Однако обычные граждане устали от пропаганды и все больше разочаровываются в войне, четверть телезрителей сейчас переключились на другие информационные ресурсы.

Опросы показали, что 55% россиян поддерживают войну в Украине, а несколько месяцев назад таких людей насчитывалось 66%.

Посещаемость московских ресторанов значительно снизилась, а представители российской индустрии кинотеатров предупредили о том, что без господдержки их ждет неминуемое банкротство из-за санкций.

Напомним, что в российском Минобороны оправдали то, что наступление российских войск в Украине замедлилось. Это назвали сознательным решением. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США пытаются затянуть войну поставками вооружений, что увеличивает количество жертв среди мирного населения.

Ранее Фокус сообщал, что положение российских войск в Украине будет ухудшаться. Такого мнения придерживается американский генерал Барри МакКэффри. Все дело в том, что у Путина закончились идеи.