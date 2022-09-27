Meta ликвидировала крупную пропагандистскую сеть РФ в Европе: хакеры создали более 60 сайтов

Фейковые сайты известных изданий, в том числе британской газеты The Guardian и немецкого журнала Der Spiegel, транслировали кремлевскую повестку. К схеме приложили руку российские дипломаты.

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Специалисты американской компании Meta, собственницы соцсетей Facebook и Instagram, ликвидировали крупную сеть дезинформации из России. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на данные Meta.

Российская сеть работала все лето и создала сотни учетных записей в соцсетях и десятки фейковых новостных веб-сайтов для распространения кремлевской пропаганды о вторжении в Украину. Meta заявила, что ей удалось прервать работу ботов до того, как они повлияли на большую аудиторию.

В Facebook заявили, что это была самая крупная и сложная российская пропагандистская акция с начала военного вторжения в Украину. Associated Press указывает, что россияне использовали 60 сайтов, в том числе британской газеты The Guardian и немецкого журнала Der Spiegel.

Вместо нормальных новостей сайты-клоны выдавали ссылки на российскую пропаганду и дезинформацию об Украине. Более 1600 поддельных учетных записей Facebook распространяли пропаганду в Германии, Италии, Франции, Великобритании и Украине.

[ + – ] Ссылки на фейковые новости размещали в Facebook Фото: pexels.com

Ссылки на фейковые новости размещали на фальшивых аккаунтах в Facebook, Instagram, Telegram и Twitter. В некоторых публикациях были сообщения из официальных страниц посольств РФ в Европе и Азии.

Впервые на сеть пропагандистов обратили внимание журналисты-расследователи в Германии. Когда Meta начала проверку, выяснилось что многие поддельные учетные записи уже удалила автоматизированная система Facebook.

В Meta заявили, что не могут прямо обвинить в создании сети правительство России. Директор Meta по борьбе с угрозами Давид Агранович отметил в этом роль дипломатов из России и сказал, что операция основывалась на сложной тактике, использовании нескольких языков и создании мошеннических веб-сайтов.

Исследователи из Meta Platforms Inc. в Менло-Парке (штат Калифорния, США) выявили гораздо меньшую сеть в Китае, которая разгоняла политический контент в США.

Сеть охватила небольшую аудиторию в США, ведь посты делали любители. Американцы сразу заметили явные ошибки в английском языке, а публиковали их в рабочее время для Китая. Данная сеть хоть и не была эффективной, но стала первой, которую Meta идентифицировала как антиамериканскую.

"Эта сеть важна, потому что она представляет новое направление в китайских операциях по дезинформации", — заключил руководитель направления Meta по вычислению глобальных угроз Бен Ниммо.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призывал Евросоюз запретить трансляцию всех государственных российских каналов.

Опрос организации "Росмир" ранее показал, что четверть жителей России перестали смотреть гостелевидение из-за усталости от путинской пропаганды.