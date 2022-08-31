"Ни один пропагандист не должен быть в ЕС", — Зеленский о блокировке госканалов РФ (видео)

Пропагандистская машина РФ, по словам украинского президента, угрожает не только Украине, но и безопасности самого Евросоюза.

Европейский Союз в рамках борьбы с российской пропагандой должен запретить трансляцию всех госканалов РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая во время "Форума 2000", проходящего в Чехии.

По его словам, пропагандистская машина Кремля угрожает не только украинцам, но и безопасности самого Европейского Союза. Для сохранения демократических ценностей Владимир Зеленский призвал ЕС запретить трансляцию всех государственных каналов страны-агрессора, которые все еще в свободном доступе для жителей Европы.

Президент Украины считает, что Евросоюз должен защититься от российской пропаганды, которая нацелена на дискредитацию украинских союзников.

"Ни один российский пропагандист не должен оставаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен функционировать на территории ЕС", — продолжил Зеленский в ходе выступления на "Форуме 2000" и призвал ЕС объединить усилия для наказания российских военных преступников.

В этом контексте глава государства предложил создать специальный трибунал, который будет расследовать факты пыток, убийств и депортации мирного населения в ходе полномасштабной войны, развязанной Россией. По словам Зеленского, Евросоюз должен отреагировать "на тиранию, которую РФ принесла в Европу".

"Надеюсь, что вы это сделаете, поддержите идею создания специального трибунала для наказания преступлений и агрессии, совершенной теми, кто развязал войну против Украины", — подытожил глава государства в ходе "Форума 2000".

[ + – ] Владимир Зеленский призвал ЕС заблокировать трансляцию российских госканалов

Стоит отметить, что несколькими днями ранее президент Владимир Зеленский призывал забыть легенду о том, что Россия является сильной страной. По его словам, в течение последних 100 лет РФ занималась пропагандой и созданием мифов, которые были разрушены украинцами на поле боя.

Также сообщалось, что Европейский Союз согласовал приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.