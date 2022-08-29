Украина должна забыть легенду о том, что РФ является мощной страной, — Зеленский

Украинцы, по словам президента, "разрушают мифы" на поле боя и доказывают, что Кремль занимался исключительно пропагандой.

Украинцы должны забыть легенду о том, что Россия является мощным и великим государством. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Стратегическом форуме в Словении.

По его словам, россияне даже спустя полгода после полномасштабного вторжения не воспринимают факт независимого существования украинского народа. Как отмечает Зеленский, Украина, отбивая военную агрессию РФ, защищает не только себя, но и другие европейские государства.

Президент напомнил, что война России против украинцев продолжается с 2014 года, в ходе которой оккупанты используют все возможные ресурсы, чтобы уничтожить наше государство и расколоть единство Европы.

В ходе выступления Владимир Зеленский подчеркнул, что ЕС должен лишить россиян возможности оформлять туристические визы, чтобы граждане страны-агрессора не могли воспользоваться возможностью и начать военную агрессию против другого государства.

"Весь ЕС, все страны Европы, весь свободный мир должны стимулировать граждан России к борьбе за изменение российской государственной политики, стимулировать, чтобы они не молчали и не были соучастниками террора. Мы знаем, что когда мы боремся, когда все вместе с вами боремся против этой агрессии, мы боремся не просто за себя, а за то, чтобы Европа победила. Реальная борьба каждой страны за независимость – это трудный путь, это то, что приобретают поколение", — продолжил глава государства, выступая на Стратегическом форуме.

Кроме этого, как подчеркнул Владимир Зеленский, украинцы должны забыть легенду о том, что РФ является мощным и великим государством. По его словам, Кремль занимался пропагандой и в течение последних 100 лет писал в книгах о "величии" своей страны. Украина, как добавил Зеленский, на поле боя доказала, что Россия не является тем государством.

Отдельно глава государства не исключил, что официальный Киев может вернуться в переговорный процесс с Москвой для урегулирования полномасштабной войны. Вместе с этим, по словам Зеленского, он не готов спрогнозировать конкретные сроки возобновления диалога между Украиной и Россией.

"Они не хотят переговоров. В их понимании — это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым — российские территории. Недавно они сказали, что Украина должна признать и юг российскими территориями, после того, как они проведут там какой-то "референдум", — продолжил Зеленский и добавил, что в случае "легитимизации" оккупированных территорий Россия может начать новое вторжение в Украину.

[ + – ] Зеленский не исключил возможное возобновление переговоров с Россией

Напомним, несколькими днями ранее в Госдуме РФ не исключили возможное возобновление переговорного процесса между Украиной и Россией.

Также сообщалось, что часть партии канцлера ФРГ Олафа Шольца требует прекратить военные поставки в Украину и призывает восстановить переговоры между Киевом и Москвой.