"Будем это обсуждать и реагировать": в Госдуме РФ заговорили о мирных переговорах с Украиной

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий не понимает, как можно вести диалог с Владимиром Зеленским, однако окончательное решение будут принимать в Кремле.

Россия готова сесть за стол переговоров для урегулирования полномасштабной войны при условии, если Украина проявит инициативу. Такое заявление сделал депутат Государственной думы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, Россия не исключает возможность возобновление переговорного процесса с Украиной.

Руководель профильного комитета Госдумы по международным делам заявил, что не понимает, как можно вести диалог о прекращении полномасштабной войны с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Однако, как отметил Слуцкий, окончательные решения о переговорном процессе утверждаются не в российском парламенте.

"Если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне и в любом формате — тогда будем это обсуждать и реагировать", — резюмировал глава ЛДПР, комментируя возможное возобновление переговорного процесса между Украиной и Россией.

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Стоит отметить, что в Офисе президента Украины скептически относятся к возобновлению переговоров с Россией. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, диалог со страной-агрессором не выгоден ни Киеву, ни странам Европейского Союза, поскольку в случае "заморозки" полномасштабной войны наша страна может стать "серой зоной", в которую союзники перестанут вкладывать инвестиции.

В начале августа в Офисе президента предупреждали, что возобновление переговоров между Украиной и Россией будет означать поражение Киева в полномасштабной войне. Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждал, что фиксация новой линии разграничения и признание "криминальных анклавов" приведет к тому, что РФ осуществит очередное вторжение в нашу страну.

Другой позиции придерживается президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается быть посредником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, главам Украины и России в ближайшее время необходимо сесть за стол переговоров для урегулирования полномасштабного конфликта.