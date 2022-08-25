"Це обговорюватимемо і реагуватимемо": у Держдумі РФ заговорили про мирні переговори з Україною

Голова ЛДПР Леонід Слуцький не розуміє, як можна вести діалог із Володимиром Зеленським, проте остаточне рішення ухвалюватимуть у Кремлі.

Росія готова сісти за стіл переговорів для врегулювання повномасштабної війни за умови, якщо Україна виявить ініціативу. Таку заяву зробив депутат Державної думи, голова ЛДПР Леонід Слуцький.

За його словами, Росія не відкидає можливості відновлення переговорного процесу з Україною.

Керівник профільного комітету Держдуми з міжнародних справ заявив, що не розуміє, як можна вести діалог щодо припинення повномасштабної війни з українським лідером Володимиром Зеленським.

Однак, як зазначив Слуцький, остаточні рішення щодо переговорного процесу затверджуються не в російському парламенті.

"Якщо українська сторона заявить, що готова до переговорів на будь-якому рівні і в будь-якому форматі — тоді це обговорюватимемо і реагуватимемо", — резюмував глава ЛДПР, коментуючи можливе поновлення переговорного процесу між Україною та Росією.

[ + – ] У РФ допускають поновлення мирних переговорів з Україною

Варто зазначити, що в Офісі президента України скептично ставляться до поновлення переговорів з Росією. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, діалог із країною-агресором не вигідний ні Києву, ні країнам Європейського Союзу, оскільки в разі "заморозки" повномасштабної війни наша країна може стати "сірою зоною", в яку союзники перестануть вкладати інвестиції.

На початку серпня в Офісі президента попереджали, що поновлення переговорів між Україною та Росією означатиме поразку Києва у повномасштабній війні. Радник голови ОП Михайло Подоляк стверджував, що фіксація нової лінії розмежування та визнання "кримінальних анклавів" призведе до того, що РФ здійснить чергове вторгнення до нашої країни.

Іншої позиції дотримується президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається бути посередником між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. За словами турецького лідера, главам України та Росії найближчим часом необхідно сісти за стіл переговорів для врегулювання повномасштабного конфлікту.