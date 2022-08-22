Це наша мета: Ердоган хоче посадити президентів України та Росії за стіл переговорів

Турецький лідер сподівається, що зустріч керівників країн, які воюють, відбудеться найближчим часом.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 22 серпня заявив, що сподівається на проведення переговорів президентів Росії та України.

"Війна між Росією та Україною має наслідки, які зачіпають нашу країну й усе людство. Усі були свідками того, що Туреччина доклала всіх зусиль, щоб запобігти війні, а потім покінчити з нею миром", — сказав Ердоган.

Він нагадав, що під час нещодавнього візиту в Сочі він мав можливість детально обговорити з Володимиром Путіним відносини між двома країнами та війну в Україні. Минулого тижня він їздив в Україну, де зустрівся з Володимиром Зеленським і Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем.

"Наша мета — зібрати разом Путіна та Зеленського в Туреччині, в нашій країні, сподіваюся, у недалекому майбутньому", — сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше турецькі журналісти з посиланням на джерела в РФ повідомили, що Путін натякнув Ердогану на готовність провести зустріч із Зеленським. Невдовзі після цього Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив, що запропонував Володимиру Зеленському провести зустріч із Володимиром Путіним під час візиту до Львова у четвер. Під час пресконференції за підсумками зустрічі у Львові український президент запевнив, що переговори з російським керівництвом можливі лише після деокупації України.

Через кілька днів постійний представник РФ при Відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що прямих переговорів між Зеленським і Путіним не буде. При цьому він заперечив можливість завершення бойових дій дипломатичним шляхом і зазначив, що Москва очікує на затяжну війну.