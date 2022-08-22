Москва виключила переговори Путіна з Зеленським та будь-які дипломатичні контакти

Росія не бачить можливості провести зустріч двох президентів, знайти дипломатичне розв'язання конфлікту стає дедалі важче, заявив постпред РФ при ООН Гатілов.

Прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним не буде. Про це у коментарі Financial Times повідомив постійний представник РФ при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Геннадій Гатілов.

Російський дипломат відкинув завершення повномасштабної війни РФ проти України дипломатичним шляхом.

"Зараз я не бачу можливості для дипломатичних контактів. І чим довше триватиме конфлікт, тим важче буде знайти дипломатичне рішення", — сказав Гатілов.

Водночас російський постпред зазначив, що Москва очікує на затяжну війну в Україні, пише видання.

Також Гатілов констатував, що світова дипломатія зараз перебуває у гіршому стані за останні 50 років його кар'єри, додавши, що "світ змінився і ООН вже ніколи не буде такою, як раніше".

Нагадаємо, раніше турецькі журналісти з посиланням на джерела у РФ повідомили, що Путін натякнув Ердогану на готовність провести зустріч із Зеленським. За даними ЗМІ, на можливій зустрічі лідери двох країн могли б затвердити дорожню карту щодо припинення вогню в Україні.

Після переговорів із Зеленським та генсеком ООН у Львові Ердоган заявив, що пропонував українському лідеру провести зустріч із Путіним. Зі свого боку президент України запевнив, що переговори з главою держави-агресора можливі лише після деокупації.