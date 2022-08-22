Москва исключила переговоры Путина с Зеленским и любые дипломатические контакты
Россия не видит возможности провести встречу двух президентов, найти дипломатическое решение конфликта становится все труднее, заявил постпред РФ при ООН Гатилов.
Прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным не будет. Об этом в комментарии Financial Times сообщил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Российский дипломат исключил завершение полномасштабной войны РФ против Украины дипломатическим путем.
"Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет найти дипломатическое решение", — сказал Гатилов.
При этом российский постпред отметил, что Москва ожидает затяжной войны в Украине, пишет издание.
Также Гатилов констатировал, что мировая дипломатия на данный момент находится в худшем состоянии за последние 50 лет его карьеры, добавив, что "мир изменился и ООН уже никогда не будет такой, как раньше".
Напомним, ранее турецкие журналисты со ссылкой на источники в РФ сообщили, что Путин намекнул Эрдогану на готовность провести встречу с Зеленским. По данным СМИ, на возможной встрече лидеры двух стран могли бы утвердить дорожную карту по прекращению огня в Украине.
После переговоров с Зеленским и генсеком ООН во Львове Эрдоган заявил, что предлагал украинскому лидеру провести встречу с Путиным. В свою очередь президент Украины заверил, что переговоры с главой государства-агрессора возможны только после деоккупации.