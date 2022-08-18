Путин уже готов к прямым переговорам с Зеленским, — CNN Turk

Лидеры двух стран могут одобрить дорожную карту по окончанию боевых действий, заявили российские источники журналистов.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита в Сочи 5 августа намекнул турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание CNN Turk со ссылкой на российские источники.

"Президент России Владимир Путин намекнул, что может встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским на саммите в Сочи 5 августа", — говорится в публикации.

По данным собеседников журналистов, российская позиция касательно переговоров с Украиной заключается в том, чтобы лидеры могли обсудить и определить дорожную карту по окончании боевых действий. Затем, предполагается, что работу по воплощению будущей дорожной карты будут вести делегации двух воюющих стран.

Издание пришло к выводу, что даже если окончательного прекращения войны в Украине стороны добиться не смогут, то возможное прекращение огня будет зависит от сообщений, которые Зеленский передаст президенту Турции в присутствии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сегодня на трехстороннем саммите во Львове.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Эрдоган предложит Зеленскому провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны в ходе сегодняшних переговоров во Львове обсудят вопрос прекращения боевых действий между Украиной и Россией.

Тем временем, по данным Института изучения войны ISW, Путин не отказывался от своих первоначальных целей оккупировать большую часть Украины и сменить власть в Киеве.