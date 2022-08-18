Переговоры с Путиным и зерно: что обсудят Эрдоган, Зеленский и Гутерриш во Львове

Путин намекнул Эрдогану, что готов встретиться с Зеленским для обсуждения прекращения боевых действий, утверждают СМИ. Вместе с президентом Турции Украину посетит гендиректор Bayraktar.

В ходе визита во Львов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Также стороны в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш поговорят о работе зернового коридора. Об этом пишет издание CNN Turk.

Журналисты отметили, что ранее Зеленский неоднократно предлагал Кремлю организовать его встречу с Путиным для окончания войны, однако Москва каждый раз отвечала, что в переговорах лидеров двух стран нет необходимости. Тем не менее, перед трехсторонним саммитом во Львове наблюдается, что РФ начала смягчать свою позицию — по данным источников издания, на встрече с Эрдоганом в Сочи 5 августа президент России намекнул, что может пойти на переговоры с Зеленским.

"Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: "Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", — говорится в публикации.

По данным журналистов, вопрос прекращения огня во многом будет зависеть от того, какое послание Путину Зеленский передаст через Эрдогана в присутствии генсека ООН.

"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", — пишут журналисты A Haber.

Также в ходе встречи лидеры Украины и Турции обсудят стратегические отношения между двумя странами, а во время трехсторонних переговоров при участии Гутерриша будут обсуждаться шаги по прекращению войны дипломатическим путем на базе механизма, который сложился входе достижения соглашения о зерновом коридоре.

По данным СМИ, Львов в составе турецкой делегации посетит и генеральный директор компании Baykar, производящей боевые беспилотники Bayraktar TB2, Халук Байрактар.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также заявил, что основными темами саммита являются прекращение войны в Украине, ситуация с безопасностью Запорожской АЭС и работу зернового соглашения.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов в среду, 17 августа. Эрдоган же вылетел из Стамбула сегодня.