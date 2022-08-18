Переговори з Путіним і зерно: що обговорять Ердоган, Зеленський і Гутерреш у Львові

Путін натякнув Ердогану, що готовий зустрітися із Зеленським для обговорення припинення бойових дій, стверджують ЗМІ. Разом із президентом Туреччини Україну відвідає гендиректор Bayraktar.

У процесі візиту до Львова президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір обговорити з українським колегою Володимиром Зеленським можливість переговорів із російським лідером Володимиром Путіним. Також сторони під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем поговорять про роботу зернового коридору. Про це пише видання CNN Turk.

Журналісти зазначили, що раніше Зеленський неодноразово пропонував Кремлю організувати його зустріч із Путіним для закінчення війни, проте Москва щоразу відповідала, що в переговорах лідерів двох країн немає потреби. Проте перед тристороннім самітом у Львові спостерігається, що РФ почала пом'якшувати свою позицію — за даними джерел видання, на зустрічі з Ердоганом у Сочі 5 серпня президент Росії натякнув, що може піти на переговори із Зеленським.

"Тепер, щоб зупинити війну, російська сторона заявила: "По-перше, лідери можуть обговорити та визначити дорожню карту. Потім делегації можуть розпочати роботу з втілення цієї дорожньої карти у життя", — йдеться у публікації.

За даними журналістів, питання припинення вогню багато в чому залежатиме від того, яке послання Путіну Зеленський передасть через Ердогана у присутності генсека ООН.

"Очікується, що Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч із Путіним", — пишуть журналісти A Haber.

Також у процесі зустрічі лідери України та Туреччини обговорять стратегічні відносини між двома країнами, а під час тристоронніх переговорів за участю Гутерреша обговорюватимуться кроки щодо припинення війни дипломатичним шляхом на базі механізму, що склався на вході досягнення угоди про зерновий коридор.

За даними ЗМІ, Львів у складі турецької делегації відвідає і генеральний директор компанії Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2 Халук Байрактар.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррик також заявив, що основними темами саміту є припинення війни в Україні, ситуація з безпекою Запорізької АЕС і робота зернової угоди.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш приїхав до Львова у середу, 17 серпня. Ердоган же вилетів із Стамбула сьогодні.