Генсек ООН приїхав до Львова для зустрічі із Зеленським

Антоніу Гутерреш у четвер зустрінеться за одним столом із президентом України Володимиром Зеленським і лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу, 17 серпня, приїхав до Львова. Про це повідомила пресслужба Організації Об'єднаних Націй на сторінці у твітері.

"Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським і Реджепом Ердоганом", — йдеться в офіційному повідомленні.

Генсека ООН сфотографували, коли він виходив із білого легкового авто із синьою емблемою ООН. Його супроводжували жінка та темношкірий охоронець.

Гуттереш був одягнений у повсякденний темно-синій костюм і картату сорочку. Він віз за собою невелику валізу на коліщатках, на якій лежав темно-зелений чохол для верхнього одягу. Незважаючи на те, що у воєнний час носіння медичної маски в Україні необов'язкове, генсек ООН скористався нею.

Навіщо генсек ООН приїхав в Україну

Згідно з повідомленням адміністрації Ердогана, турецький лідер разом із Володимиром Зеленським порушать питання відносин між Україною і Туреччиною.

Також повідомляється, що перед тим як повернутися у Нью-Йорк, Гутерреш вирушить до Стамбула, щоб відвідати Об'єднаний координаційний центр, створений для реалізації ініціативи щодо надання "зернового коридору".

Очікується, що в п'ятницю Гутереш також відвідає Одесу, звідки відновлено експорт зерна за угодою за посередництва ООН.

Нагадаємо, в Україну генсека ООН запросив президент Володимир Зеленський. Головною темою візиту Антоніу Гутерреша 18 серпня стане реалізація угод щодо експорту українського продовольства. Також очікується, що генсек обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС.

Раніше Антоніу Гутерреш уже відвідував Україну. Так, 28 квітня генсек ООН із офіційним візитом відвідав президента України Володимира Зеленського. А перед цим він відвідав Бородянку на Київщині, яка виявилася майже повністю зруйнованою під час російської окупації.