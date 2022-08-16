Генсек ООН відвідає Україну на запрошення Володимира Зеленського

Головною темою візиту Антоніу Гутерреша 18 серпня стане реалізація угод щодо експорту українського продовольства. Також очікується, що генсек обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 18 серпня прибуде до Львова на запрошення президента України Володимира Зеленського. Генсек візьме участь у тристоронній зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїйпом Ердоганом та українським лідером, повідомляє пресслужба секретаріату ООН.

Після зустрічі у Львові наступного дня, 19 серпня, Гутерреш вирушить до Одеси, де відвідає один із трьох портів, які використовуються у межах угоди щодо експорту продовольства Чорним морем.

Як повідомив під час брифінгу представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, головною метою візиту генсека в Україну стане реалізація угод щодо експорту продовольства. Окрім того, очікується, що будуть порушені теми ситуації навколо Запорізької АЕС та обстрілу території колонії для військовополонених в Оленівці.

Також повідомляється, що перед тим як повернутися до Нью-Йорка, Гутерреш вирушить до Стамбула, щоб відвідати Об'єднаний координаційний центр, створений для реалізації ініціативи щодо надання "зернового коридору".

"Як ви всі пам'ятаєте, ця ініціатива є частиною угоди, яка також включає сприяння експорту російського зерна та добрив на світовий ринок", — зазначив Дюжжарік.

Раніше Антоніу Гутерреш прокоментував ситуацію довкола Запорізької АЕС. Під час пресконференції в Японії він заявив, що будь-який удар по атомній електростанції є самогубством. За його словами, ООН повністю підтримує ідею відправити місію МАГАТЕ для врегулювання ситуації на ЗАЕС.

Зі свого боку, прессекретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що останнім часом на адресу організації звучить критика щодо того, що ООН нібито заблокувала візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. У зв'язку з цим Дюжаррік зазначив, що організація не має повноважень блокувати чи скасовувати рішення МАГАТЕ. До того ж, ООН готова підтримати місію на ЗАЕС і надати їй логістику та безпеку в Україні.