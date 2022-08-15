За згодою України та РФ: в ООН підтримали місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Секретаріат ООН підкреслив, що не має повноважень, що дозволяють блокувати або скасовувати будь-які дії МАГАТЕ. Однак зможе забезпечити логістику та безпеку для місії на ЗАЕС.

Організація об'єднаних націй готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, якщо її схвалить українська та російська сторони. Про це повідомив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, ООН не має повноважень щодо дій МАГАТЕ і не може заблокувати чи скасовувати якісь дії цієї організації, зокрема й місію на Запорізьку АЕС. Тому звинувачення на адресу секретаріату ООН щодо його впливу на рішення МАГАТЕ є абсолютно необґрунтованими.

"Я хотів би роз'яснити кілька моментів. По-перше, МАГАТЕ є спеціалізованим агентством, яке має повну незалежність у питаннях здійснення свого специфічного мандату. По-друге, Секретаріат ООН не має права блокувати або скасовувати якісь дії МАГАТЕ" — заявив Дюжжарік.

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Водночас секретаріат ООН дійшов висновку, що, спираючись на тісний контакт із МАГАТЕ, організація зможе забезпечити в Україні логістику та безпеку місії на Запорізьку АЕС, якщо Україна та Росія на це погодяться.

Як повідомляють у РосЗМІ сьогодні 15 серпня генсек ООН Антоніу Гутерреш по телефону обговорив з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу умови безпечного функціонування Запорізької АЕС, проте про подробиці розмови поки невідомо.

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, окупаційна влада Запорізької області запропонувала встановити на ЗАЕС режим тиші. Представник "адміністрації" Володимир Рогов зажадав "найжорстокіших санкцій" за обстріл атомної станції в Енергодарі.

Пресслужба НАЕК "Енергоатом" 15 серпня повідомила, що Запорізька АЕС на тлі безперервних обстрілів ЗС РФ працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки. Після чергового обстрілу з боку ЗС РФ ядерний об'єкт працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки.