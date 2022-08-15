На Запорізькій АЕС є ризик витоку радіації через обстріл росіян, — Енергоатом

ЗС РФ, за даними компанії, цілеспрямовано атакували пожежну частину, яка призначена для ліквідації НС на ядерному об'єкті.

Запорізька АЕС в Енергодарі на тлі безперервних обстрілів ЗС РФ працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки. Про це попереджає пресслужба НАЕК "Енергоатом".

За даними енергогенеруючої компанії, після нещодавнього обстрілу з боку окупаційних військ на одному з енергоблоків Запорізької АЕС спрацював захист. Після інциденту ядерний об'єкт працює із ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки.

В "Енергоатомі" наголошують, що один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключено. Крім цього, внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об'єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків та відкритий розподільний пристрій потужністю 750 кВ.

"ВС РФ обстріляли пожежну частину, яка розташована за територією ЗАЕС і призначена для її захисту від пожеж і гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Залишаються ризики витоку водню і розпилення радіоактивних речовин, висока також пожежна небезпека. Пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу Запорізької АЕС", — заявляють в "Енергоатомі", коментуючи серйозну ситуацію на ядерному об'єкті в окупованому Енергодарі.

Енергогенеруюча компанія наголошує, що український персонал продовжує працювати на ЗАЕС і займається ліквідацією наслідків обстрілів ЗС РФ. Через те, що ядерний об'єкт контролюється окупаційними військами, існує фізична загроза Запорізькій АЕС.

"Енергоатом" вкотре звертається до країн Заходу із закликом вжити заходів та змусити Росію залишити територію стратегічного підприємства заради безпеки всього світу.

[ + – ] На Запорізькій АЕС існує ризик витоку радіації [ + – ] На Запорізькій АЕС існує ризик витоку радіації

Нагадаємо, раніше окупаційна адміністрація пригрозила Україні законсервуванням Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що ЗС РФ готують військову провокацію на території Запорізької АЕС, щоб звинуватити українських військовослужбовців у диверсії на ядерному об'єкті.