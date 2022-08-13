ЗС РФ готують на Запорізькій АЕС провокації з метою звинуватити ЗСУ, — ГУР МО

На в'їзді до Енергодару окупанти поставили артилерійську установку з українським прапором, з якої можуть обстрілювати електростанцію.

Російські війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію із села Водяне та готуються влаштувати провокацію від імені України. Про це у Facebook 13 серпня повідомила прес-служба Головного управління розвідки українського Міністерства оборони.

За інформацією розвідників, внаслідок одного з артилерійських обстрілів ЗС РФ пошкодили перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. В результаті обстрілів також спалахнули дерева і трава в лісі по сусідству, з'явилося чимало диму, але пожежу загасити не можуть через те, що один із снарядів пошкодив і частково зруйнував пожежну частину, яка відповідає за безпеку електростанції.

[ + – ] Водяне та Енергодар на карті Фото: Скриншот

Водночас, російські війська влаштовують провокацію для ведення пропаганди. Деякий час тому на ЗАЕС доставили два автобуси з "масівкою", яких найняли грати роль мешканців Енергодару та персоналу станції. Як запевняє ГУР, справжні городяни відмовляються брати участь у постановках.

Крім того, біля стели на в'їзді в Енергодар росіяни поставили самохідну артилерійську установку "Півонія" з літерою "Z", намальованою білою фарбою. Над нею окупанти підняли синьо-жовтий український прапор, тож розвідники припускають, що САУ використовуватимуть для провокаційних обстрілів з метою звинуватити ЗСУ.

[ + – ] САУ під українським прапором на в'їзді до Енергодару Фото: Facebook ГУР [ + – ] САУ під українським прапором на в'їзді до Енергодару Фото: Facebook ГУР

Мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram попередив про нові провокації з боку російської армії, закликав городян бути обережним та по можливості залишатися в укриттях. Місцеві жителі повідомляють про обстріл АЕС та промислової території з району паркової зони.

"Проміжок між вильотом і прильотом становить 3-5 секунд", — розповів Дмитро Орлов.

Раніше підприємство "Енергоатом" заявило, що ЗС РФ загрожують підірвати Запорізьку АЕС в Енергодарі. Окупанти вже не приховують мінування ядерного об'єкту. Командир російського гарнізону Валерій Васильєв заявив: дома станції буде " або російська земля, або випалена пустеля".

Працівники ЗАЕС заявили про підвищення рівня радіації після обстрілу. Нещодавно удар припав поряд зі Спеціальним корпусом, внаслідок чого у будівлі вилетіли вікна.

Писали також, що окупанти розпочали підключення Запорізької АЕС до енергосистеми РФ. Як повідомив президент "Енергоатому", співробітники "Росатому" передали на станцію програму, згідно з якою станцію перепідключать до інфраструктури Криму, після чого весь південь України буде позбавлений електроенергії.