Обстріл Запорізької АЕС: працівники станції говорять про підвищений рівень радіації, — ЗМІ

Війська РФ завдали удару по території біля Спеціального корпусу, горять пожежна та військова частини, а також ліс. При цьому напередодні "Енергоатом" та окупанти стверджували — радіаційний фон в нормі.

Працівники Запорізької атомної електростанції в Енергодарі повідомляють про підвищений радіаційний фон унаслідок завдання ударів російськими військами по об'єкту. Про це повідомляє видання "Телеграф".

"За словами працівників Запорізької АЕС, радіаційний фон на станції підвищений", — йдеться в матеріалі, опублікованому о 19:18.

Джерело журналістів повідомило, що російські війська завдали удару по території біля Спеціального корпусу АЕС, через що там вилетіли вікна. Після обстрілу на території пожежної та військової частин почався спалах, також горить ліс навколо станції, стверджує співрозмовник журналістів. Оцінити масштаби руйнувань неможливо через те, що територія об'єкта заповнена димом.

Що говорить влада України?

Водночас пресслужба "Енергоатому" у своєму Telegram-каналі напередодні повідомляла, що станом на 17:00 радіаційний фон на станції був в нормі й становив 11-12 мкР/годину, передає "Українська правда". Пізніше відповідну пост з цією інформацією, ймовірно, було видалено компанією — посилання з публікацією на цей час неактивне.

Що кажуть окупанти?

Представник окупаційної влади Запорізької області, член "головної ради військово-цивільної адміністрації області" Володимир Рогов у своєму телеграм-каналі о 17:29 повідомив, що радіаційний фон на станції залишається в нормі.

Нагадаємо, 11 серпня пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомила, що російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди впали неподалік першого енергоблоку, пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків, зафіксовано велике задимлення, уточнили в компанії.

Раніше, 7 серпня, у соцмережах з'явилася інформація, що Збройні сили РФ замінували важливі об'єкти Запорізької АЕС.