Окупанти кілька разів на день обстріляли ЗАЕС: є "приліт" поряд з енергоблоком

Представники компанії повідомили про три обстріли за день, а згодом уточнили, що також було обстріляно прилеглу до енергоблоку територію.

У четвер, 9 серпня пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомила, що російські війська обстріляли Запорізьку АЕС, причому обстрілів було кілька, а вогневий вплив триває. Про це йдеться у Telegram-каналі національної компанії.

Обстріл поряд із першим енергоблоком Запорізької АЕС

"Окупанти знову поцілили по території АЕС, зовсім недалеко від першого енергоблоку", — наголошується в повідомленні.

Пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків, зафіксовано велике задимлення, уточнили у пресслужбі "Енергоатому" характер руйнувань.

Становще ускладнюється тим, що поблизу знаходяться джерела випромінювання, а кілька радіаційних датчиків пошкоджені.

[ + – ] Обстріляли пожежну частину Запорізької АЕС.

Удар по пожежній частині під час обстрілу Запорізької АЕС

У попередньому повідомленні "Енергоатому" йшлося про третій обстріл Запорізької АЕС протягом дня, тоді постраждала частина, призначена для запобігання пожежам на Запорізькій АЕС, яка знаходиться поряд з об'єктом. Було зафіксовано п'ять "прильотів".

"Окупанти продовжують планомірну руйнацію інфраструктури на найбільшій АЕС в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб", — зазначає пресслужба.

[ + – ] Постраждала пожежна частина Запорізької АЕС.

Ще п'ять снарядів упали біля комендатури електростанції поряд із ділянкою, де зберігаються джерела випромінювання.

Небезпека для працівників ЗАЕС

Через обстріл новій зміні співробітників станції не вдалося вчасно вийти на роботу. Для безпеки атомників автобуси зі співробітниками наступної зміни повернули назад до Енергодару. До нормалізації роботи АЕС в Енергодарі працюватимуть співробітники попередньої зміни.

Представники "Енергоатому" оцінили поточне становище як "контрольоване" та згадали, що проросійські канали розганяють фейкові новини про Запорізьку АЕС: нібито персонал у паніці залишив територію атомного об'єкта. Пресслужба компанії назвала це маніпуляціями та елементом інформаційної війни.

Заява мера Енергодара

Мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що становище на вечір 11 серпня у промзоні Енергодара, де знаходиться підприємства, а також ЗАЕС та Запорізька ТЕС, залишиться небезпечним.

Звучать періодичні обстріли.

"Очевидно, окупанти зовсім не зважають на ядерну небезпеку, яку можуть спровокувати обстріли АЕС", — йдеться в повідомленні мера.

Нагадаємо, що військові дослідники з ISW повідомили, що російські війська у спробі зупинити контрнаступ ЗСУ розміщують озброєння біля реакторів ЗАЕС та погрожують НП.

Раніше Фокус повідомляв про те, які об'єкти заміновані на Запорізькій АЕС. Президент "Енергоатома" Петро Котін сказав, що на території машзалів першого та другого енергоблоків розміщено 20 автомобілів, ймовірно, начинених вибухівкою.