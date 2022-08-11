Оккупанты несколько раз за день обстреляли ЗАЭС: есть "прилет" рядом с энергоблоком

Представители компании сообщили о трех обстрелах за день, а впоследствии уточнили, что также была обстреляна прилегающая к энергоблоку территория.

В четверг, 9 августа пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила, что российские войска подвергли обстрелу Запорожскую АЭС, причем обстрелов было несколько, а огневое воздействие продолжается. Об этом говорится в Telegram-канале национальной компании.

Обстрел рядом с первым энергоблоком Запорожской АЭС

"Оккупанты вновь попали по территории АЭС, совсем недалеко от первого энергоблока", — отмечается в сообщении.

Повреждена насосная станция хозяйственно-бытовых стоков, зафиксировано обширное задымление, уточнили в пресс-службе "Энергоатома" характер разрушений.

Положение усложняется тем, что поблизости располагаются источники излучения, а несколько радиационных датчиков повреждены.

[ + – ] Обстрелам подверглась пожарная часть Запорожской АЭС.

Удар по пожарной части во время обстрела Запорожской АЭС

В предыдущем сообщении "Энергоатома" говорилось о третьем обстреле Запорожской АЭС в течение дня, тогда пострадала часть, предназначенная для предотвращения пожаров на Запорожской АЭС, которая находится рядом с объектом. Были зафиксированы пять "прилетов".

"Оккупанты продолжают планомерное разрушение инфраструктуры на крупнейшей АЭС в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб", — отмечает пресс-служба.

[ + – ] Пострадала пожарная часть Запорожской АЭС.

Еще пять снарядов упали возле комендатуры электростанции рядом с участком, где хранятся источники излучения.

Опасность для сотрудников ЗАЭС

Из-за обстрелов новой смене сотрудников станции не удалось вовремя выйти на работу. Для безопасности атомщиков автобусы с сотрудниками последующей смены вернули обратно в Энергодар. До нормализации работы АЭС в Энергодаре, будут работать сотрудники предыдущей смены.

Представители "Энергоатома" оценили текущее положение как "контролируемое" и упомянули, что пророссийские каналы разгоняют фейковые новости о Запорожской АЭС: якобы персонал в панике оставил территорию атомного объекта. Пресс-служба компании назвала это манипуляциями и элементом информационной войны.

Заявление мэра Энергодара

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что положение на вечер 11 августа в промзоне Энергодара, где находится предприятия, а также ЗАЭС и Запорожская ТЭС, остатется опасным.

Звучат переодические обстрелы.

"Очевидно, оккупанты совершенно не считаются с ядерной опасностью, которую могут спровоцировать обстрелы АЭС", — говорится в сообщении мэра.

Напомним, что военные исследователи из ISW сообщили, что российские войска в попытке остановить контрнаступление ВСУ размещают вооружение возле реакторов ЗАЭС и угрожают ЧП.

Ранее Фокус сообщал о том, какие объекты заминированы на Запорожской АЭС. Президент "Энергоатома" Петр Котин сказал, что на территории машзалов первого и второго энергоблоков размещены 20 автомобилей, предположительно, начиненных взрывчаткой.