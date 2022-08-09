Слова о "выжженной пустыне" на месте ЗАЭС отвлекают от возможной ядерной катастрофы, — ISW

Российские войска, по данным аналитиков, размещают вооружение возле реакторов и угрожают ЧП на объекте, пытаясь предотвратить контрнаступление ВСУ.

Распространение информации о том, что ВС РФ угрожают подорвать Запорожскую АЭС, может отвлекать внимание от реальных рисков милитаризации Россией атомной электростанции в Энергодаре. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны ISW от 8 августа.

В частности, аналитики предположили, что заявление генерал-майора ВС РФ Валерия Васильева о "выжженной пустыни" на месте Запорожской АЭС было фейковым.

ISW отмечает, что несколько информационных агентств опубликовали скриншот из соцсети "ВКонтакте" со словами российского топ-офицера. Первоисточником "заявления" Васильева является подконтрольное оккупантам издание "Лента новостей Запорожья". Коллаборанты уже заявили, что скриншот со словами генерал-майора ВС РФ был опубликован в фейковом сообществе и заверили, что не имеют к этому отношения.

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Остановить ЗАЭС. Как избежать ядерной катастрофы из-за действий РФ в Энергодаре

На публикацию "заявления" Васильева, как сообщает ISW, также отреагировало Министерство обороны России. Ведомство страны-агрессора утверждает, что генерал-майор ВС РФ находился в Узбекистане в то время, когда он якобы выступал перед гарнизоном на Запорожской АЭС.

"Это заявление отвлекает внимание от вполне реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которая может включать минирование станции и почти наверняка включает небезопасное хранение военного вооружения вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов. Российские силы, вероятно, используют угрозу ядерной катастрофы, чтобы ослабить волю Запада оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению", — говорится в отчете американских аналитиков.

Напомним, 7 августа в соцсетях появилась информация о том, что ВС РФ заминировали важные объекты Запорожской АЭС и пригрозили подорвать атомную электростанцию в случае, если украинская армия пойдет в контрнаступление. Ряд СМИ ссылался на заявление генерал-майора российской армии Валерия Васильева, опубликованное в соцсети "ВКонтакте". Офицер ВС РФ заявил, что на месте Запорожской АЭС будет "либо русская земля, либо выжженная пустыня".

"Энергоатом" отреагировал на публикацию заявления Васильева и заявил, что российская армия открыто угрожает подорвать ЗАЭС в оккупированном Энергодаре.