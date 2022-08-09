Слова про "випалену пустелю" на місці ЗАЕС відволікають від можливої ядерної катастрофи, — ISW

Російські війська, за даними аналітиків, розміщують озброєння біля реакторів і погрожують НП на об'єкті, намагаючись запобігти контрнаступу ЗСУ.

Поширення інформації про те, що ЗС РФ загрожує підірвати Запорізьку АЕС, може відволікати увагу від реальних ризиків мілітаризації Росією атомної електростанції в Енергодарі. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 8 серпня.

Зокрема, аналітики припустили, що заява генерал-майора ЗС РФ Валерія Васильєва про "випалену пустелю" на місці Запорізької АЕС була фейковою.

ISW зазначає, що кілька інформаційних агенцій опублікували скріншот із соцмережі "ВКонтакте" зі словами російського топофіцера. Першоджерелом "заяви" Васильєва є підконтрольне окупантам видання "Лента новостей Запорожья". Колаборанти вже заявили, що скріншот зі словами генерал-майора ЗС РФ було опубліковано у фейковій спільноті та запевнили, що не мають до цього стосунку.

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Зупинити ЗАЕС. Як уникнути ядерної катастрофи через дії РФ в Енергодарі

На публікацію "заяви" Васильєва, як повідомляє ISW, також відреагувало Міністерство оборони Росії. Відомство країни-агресора стверджує, що генерал-майор ЗС РФ перебував в Узбекистані, коли він нібито виступав перед гарнізоном на Запорізькій АЕС.

"Ця заява відволікає увагу від цілком реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, яка може враховувати мінування станції і майже, напевно, враховує небезпечне зберігання військового озброєння поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів. Російські сили, ймовірно, використовують загрозу ядерної катастрофи, щоб послабити волю Заходу надати військову підтримку українському контрнаступу", — йдеться у звіті американських аналітиків.

Нагадаємо, 7 серпня у соцмережах з'явилася інформація про те, що ЗС РФ замінували важливі об'єкти Запорізької АЕС і пригрозили підірвати атомну електростанцію у разі, якщо українська армія піде у контрнаступ. Низка ЗМІ посилалися на заяву генерал-майора російської армії Валерія Васильєва, опубліковану в соцмережі "ВКонтакте". Офіцер ЗС РФ заявив, що на місці Запорізької АЕС буде "або російська земля, або випалена пустеля".

"Енергоатом" відреагував на публікацію заяви Васильєва та заявив, що російська армія відкрито погрожує підірвати ЗАЕС в окупованому Енергодарі.