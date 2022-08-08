"Тут буде російська земля або випалена пустеля", — командир окупантів на Запорізькій АЕС

Окупаційна армія замінувала всі важливі об'єкти на ЗАЕС і готова до спроб ЗСУ деокупувати стратегічний об'єкт.

Російські військовослужбовці відкрито заявляють, що використовуватимуть Запорізьку АЕС в Енергодарі для ядерного шантажу. Відповідну заяву зробив командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС Валерій Васильєв.

Матеріал зі словами начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ опублікували підконтрольні загарбникам портали новин. Через якийсь час пост видалили, однак у соціальних мережах залишився скриншот публікації.

Виступаючи перед загарбниками, генерал-майор армії Росії Валерій Васильєв заявив, що Кремль веде повномасштабну війну проти України за "право існування російського народу та право жити у світі з усіма". За словами командира окупаційного гарнізону Запорізької АЕС, ЗС РФ готові до будь-яких сценаріїв і реагуватимуть на подальше постачання американського озброєння Києву та спроби деокупації захоплених територій.

Крім того, Васильєв визнав, що російські війська замінували всі важливі об'єкти ЗАЕС і готові шантажувати Захід ядерним об'єктом.

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"Цю станцію будували російські люди для всіх братів-слов'ян, а тепер нацисти вирішили декомунізувати наше спільне минуле. Тут буде або вільна російська земля, або випалена земля. Ви, солдати російської армії, повинні бути готові виконати важливий наказ. Ми замінували всі важливі об'єкти ЗАЕС, і ми не приховуємо цього від ворога. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ви маєте розуміти, що іншого шляху ми не маємо. Якщо буде найжорсткіший наказ — ми маємо виконати його з честю", — процитували підконтрольні загарбникам новинні портали генерал-майора ЗС РФ.

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Нагадаємо, 5 серпня підрозділи ЗС РФ здійснили масований удар по Запорізькій АЕС. Декілька снарядів, за даними "Енергоатому", прилетіли поруч із промисловим майданчиком ЗАЕС, через що один із енергоблоків відключили від мережі.

Також повідомлялося, що Росія хоче знеструмити південні регіони України, відключивши Запорізьку АЕС від загальної енергосистеми.