Зеленський просить Європу зупинити російський ядерний терор

У розмові з головою Євроради президент України неодноразово наголосив, що російський ядерний терор вимагає рішучої відповіді від міжнародної спільноти — санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо.

Президент України Володимир Зеленський попросив Єврораду запровадити санкції проти атомної галузі Росії у відповідь на незаконні дії на окупованій Запорізькій АЕС. Про це глава держави повідомив у "Твіттері".

Зеленський повідомив, що поговорив телефоном із головою Євроради Шарлем Мішелем. Під час бесіди політики торкнулися теми антиросійських санкцій і ядерного тероризму.

"Поговорив із президентом Євроради Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС", — написав президент України.

У розмові з головою Євроради президент України неодноразово наголосив, що російський ядерний терор вимагає більш рішучої відповіді від міжнародної спільноти — санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо.

Крім того, політики позитивно оцінили старт експорту зерна морським шляхом і скоординували підготовку до саміту Кримської платформи.

Володимир Зеленський, зі свого боку, наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України.

Нагадаємо, кілька днів тому російські військові обстріляли Запорізьку АЕС. Журналісти з посиланням на непідтверджені дані повідомили про два удари по території Запорізької АЕС. Місцеві жителі припустили, що так окупанти хочуть підготувати ґрунт до підключення станції до російської електричної мережі.

Крім того, окупанти замінували один із блоків ЗАЕС. Російські війська завезли невідомий вантаж на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі та замінували об'єкт.