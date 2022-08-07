Зеленский просит Европу остановить российский ядерный террор

В разговоре с главой Евросовета президент Украины не раз подчеркнул, что российский ядерный террор требует решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросовет ввести санкции против атомной отрасли Росси в ответ на незаконные действия на оккупированной Запорожской АЕС. Об этом глава государства сообщил в Твиттере.

Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Во время беседы политики коснулись темы антироссийских санкций и ядерного терроризма.

"Поговорил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в частности на Запорожской АЭС", — написал президент Украины.

В разговоре с главой Евросовета президент Украины не единожды подчеркнул, что российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо.

Кроме того, политики положительно оценили старт экспорта зерна морским путем и скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы.

Владимир Зеленский в свою очередь указал на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины.

Напомним, несколько дней назад российские военные обстреляли Запорожскую АЭС. Журналисты, со ссылкой на неподтвержденные данные, сообщили о двух удара по территории Запорожской АЭС. Местные жители допустили, что таким образом оккупанты хотят подготовить почву к подключению станции к российской электрической сети.

Кроме того, оккупанты заминировали один из блоков ЗАЭС. Российские войска завезли неизвестный груз на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре и заминировали объект.