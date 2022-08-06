Российские войска заминировали блок Запорожской АЭС, — The Insider (видео)

Колонна грузовиков прибыла на первый энергоблок и доставила взрывчатку, утверждает источник.

Российские войска завезли неизвестный груз на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре и заминировали объект. Об этом пишет издание The Insider, ссылаясь на собственные источники на объекте и видеозапись.

Люди из Энергодара сообщают о подозрительной активности ВС РФ на территории Запорожской АЭС. Они передали видео с камер, записанные 2 августа, на которых грузовики оккупантов заехали на станцию, остановившись между первым и вторым энергоблоками. Вскоре машины по одной направились через грузовые ворота в машинный зал первого блока, по словам истончика, он был заминирован.

Другой информатор утверждает, что сейчас на Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных и значительное количество техники, в том числе зенитные комплексы, бронетранспортеры, оборудование для радиохимической разведки. По его словам, оккупанты заминировали территорию вокруг объекта. Мины и боеприпасы российские военные хранят под эстакадами и даже внутри энергоблока, но этот источник не может наверняка сказать, то ли его заминировали, то ли просто используют для размещения взрывных устройств. Кроме того, в селе Водяное поблизости от АЭС разместили батареи РСЗО "Град".

"При отступлении рашисты планируют "сжечь за собой все мосты", поэтому вполне могут устроить "второй Чернобыль" на ЗАЭС, в результате которого может пострадать не только Украина, но и ряд европейских стран", — предположил Telegram-канал Pravda Gerashchenko.

Оба источника считают, что обстрелы Запорожской АЭС являются инсценированной провокацией со стороны армии России. Как рассказал сотрудника одного из блоков, в результате выстрелов по всей станции пропало резервное питание, а на третьем блоке сработали две системы безопасности и запустились дизельные генераторы, что указывает на обрыв электроснабэжения системы безопасности.

Появилась информация, что 5 августа российские военные обстреляли Запорожскую АЭС. Как сообщили местные журналисты, ВС РФ нанесли два удара по энергостанции из ствольной и реактивной артиллерии, жители Энергодара услышали взрывы. Предпритяие "Энергоатом" заявило о том, что россияне решили разместить взрывчатку в машинных залах энергоблоков, а работникам запретили покидать территорию АЭС.

Позже "Энергоатом" сообшил об отключении энергоблока Запорожской АЭС в результате российского обстрела. Три снаряда разорвались рядом с промышленной площадкой, взрывы повредили высоковольтную линию связи автоматического трансформатора. Предприятие утверждает, что станция до сих пор снабжает Украину электроэнергией через сохранившиеся каналы.