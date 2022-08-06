Російські війська замінували блок Запорізької АЕС, — The Insider (відео)

Колона вантажівок прибула на перший енергоблок та доставила вибухівку, стверджує джерело.

Російські війська завезли невідомий вантаж на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі і замінували об'єкт. Про це пише видання The Insider, посилаючись на власні джерела на об'єкті та відеозапис.

Люди з Енергодару повідомляють про підозрілу активність ЗС РФ на території Запорізької АЕС. Вони передали відео з камер, записаних 2 серпня, на яких вантажівки окупантів заїхали на станцію, зупинившись між першим та другим енергоблоками. Незабаром машини по одній попрямували через вантажні ворота до машинного залу першого блоку, за словами джерела, один блок замінували.

Інший інформатор стверджує, що зараз на Запорізькій АЕС знаходяться близько 500 російських військових та значна кількість техніки, зокрема зенітні комплекси, бронетранспортери, обладнання для радіохімічної розвідки. За його словами, окупанти замінували територію навколо об'єкту. Міни та боєприпаси російські військові зберігають під естакадами і навіть усередині енергоблоку, але це джерело не може напевно сказати, чи його замінували, чи просто використовують для розміщення вибухових пристроїв. Крім того, у селі Водяне поблизу АЕС розмістили батареї РСЗВ "Град".

"Під час відступу рашисти планують "спалити за собою всі мости", тому цілком можуть влаштувати "другий Чорнобиль" на ЗАЕС, внаслідок якого може постраждати не лише Україна, а й низка європейських країн", — припустив Telegram-канал Pravda Gerashchenko.

Обидва джерела вважають, що обстріл Запорізької АЕС є інсценованою провокацією з боку армії Росії. Як розповів співробітник одного з блоків, в результаті пострілів по всій станції зникло резервне живлення, а на третьому блоці спрацювали дві системи безпеки та запустилися дизельні генератори, що вказує на обрив електропостачання системи безпеки.

З'явилася інформація, що 5 серпня російські військові обстріляли Запорізьку АЕС. Як повідомили місцеві журналісти, ЗС РФ завдали двох ударів по енергостанції зі ствольної та реактивної артилерії, жителі Енергодару почули вибухи. Підприємство "Енергоатом" заявило про те, що росіяни вирішили розмістити вибухівку у машинних залах енергоблоків, а працівникам заборонили залишати територію АЕС.

Пізніше "Енергоатом" повідомив про відключення енергоблоку Запорізької АЕС внаслідок російського обстрілу. Три снаряди розірвалися поряд із промисловим майданчиком, вибухи пошкодили високовольтну лінію зв'язку автоматичного трансформатора. Підприємство стверджує, що станція досі постачає Україну електроенергією через канали, що збереглися.