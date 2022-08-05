Росіяни обстріляли Запорізьку АЕС: місцеві жителі повідомляють про вибухи, — ЗМІ

За непідтвердженою інформацією журналістів, війська РФ завдали двох ударів по території атомної електростанції.

Запорізька атомна електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі зазнала обстрілу з боку російських військ. У місті чутно вибухи, не заперечується провокація з боку Збройних сил РФ. Про це повідомило видання "Телеграф" із посиланням на місцевих мешканців.

За даними журналістів, у місцевих телеграм-каналах Енергодару наводиться інформація, що раніше російські війська зігнали на територію АЕС велику кількість військової техніки. Підприємство "Енергоатом" також повідомляло про намір окупантів розмістити вибухівку в машинних залах енергоблоків. За словами мешканців міста, вогонь по території станції ведеться зі ствольної та реактивної артилерії.

Окупанти не дозволяють працівникам станції покинути її територію, тоді як співробітники російського підприємства "Росатом" нібито екстрено евакуюються. Ті, хто залишився на території об'єкта, пересуваються там у протигазах і в костюмах хімічного захисту, пише видання.

Журналісти з посиланням на непідтверджені дані повідомили про два удари по території Запорізької АЕС. Місцеві жителі припустили, що так окупанти хочуть підготувати ґрунт до підключення станції до російської електричної мережі. Також повідомляється про обстріл міста Нікополь з території станції.

Нагадаємо, 6 липня видання WSJ писало, що російська армія перетворює стратегічний об'єкт на свою військову базу та використовує станцію як щит. 15 липня директор "Енергоатому" Петро Котін розповів, що ЗС РФ встановили ракетні комплекси на території Запорізької АЕС та обстрілюють Нікополь. Пресслужба підприємства через кілька днів повідомила, що російські війська ввели як мінімум 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом, зброю і вибухівку в машинне відділення 1-го енергоблоку.

2 серпня у Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що ситуація на станції виходить з-під контролю через порушення норм безпеки.