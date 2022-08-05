Російські дії підірвали безпеку на Запорізькій АЕС, – британська розвідка

Розвідники зазначають, що ймовірно ЗС РФ використовують територію атомного об'єкта для обстрілів українських міст на правому березі Дніпра.

Після п'яти місяців окупації Запорізької АЕС Росія підірвала безпеку об'єкта та його безпечну експлуатацію. Про це повідомляється у свіжому звіті британської розвідки.

Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем у військ РФ уже п'ять місяців, проте їхні наміри досі не зрозумілі. Російські війська, ймовірно, мають свою артилерію для обстрілу української території на іншому березі Дніпра на території атомної електростанції.

Також ймовірно, що ЗС РФ використовували більшу територію навколо станції, зокрема місто Енергодар. Воно використовується для відпочинку військ — місто знаходиться під захистом АЕС, що знижує ризик нічних атак із боку ЗСУ.

Запорізька АЕС — це одна з найбільших і найпотужніших атомних електростанцій у світі. Вона складається із 6 енергоблоків із потужністю 1 000 МВт кожен. Перебуває під російським контролем із 4 березня. 2 серпня в МАГАТЕ заявили, що ситуація виходить з-під контролю через порушення норм безпеки на станції.

Нагадаємо, війська РФ обстріляли з РСЗВ Нікополь, розташований на правому березі Дніпра. По місту випустили майже 40 снарядів.

29 липня вдарили по місту з "Градів", зруйнували 6 приватних будинків і пошкодили лінію електропередач.