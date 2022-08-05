Обстріл Нікополя з "Градів": війська РФ зруйнували будинки та автомобілі (фото)

Вороги випустили по місту 40 снарядів. Пожежа на місцевому підприємстві знищила автобус, через пошкодження ЛЕП 3 тис. людей залишилися без електрики.

Вночі 5 серпня російські військові обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Про це написав у Тelegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По Нікополю ворожа армія випустила 40 реактивних снарядів із "Градів". Пошкоджено до 10 приватних будинків та господарських будівель.

Через попадання снарядів сталася пожежа на місцевому підприємстві — вогонь знищив автобус та кілька автомобілів, люди не постраждали.

Уся інфраструктура, комунальні підприємства міста працюють, щоб усунути наслідки обстрілів, сказав у відеозверненні мер міста Олександр Саєнко.

[ + – ] Снаряд прилетів у підприємство, вогонь знищив автобус

Радник голови МВС Антон Геращенко поінформував про виведення з ладу лінії електропередач, через що 3 тис. жителів Нікополя залишилися без електрики.

Обстріл Дніпропетровської області — в одну з громад прилетіла ракета X-59

Ракета X-59 прилетіла до Мирівської громади, зруйновано будинки та виведено з ладу газовід. Попередньо постраждалих немає.

Резніченко додав, що Криворізький район обстрілювали з РСЗВ "Ураган" та ствольної артилерії, снаряди поцілили до Карпівської та Зеленодольської громад.

У місцевих пабліках публікували відео обстрілу Нікополя освітлювальними снарядами. Telegram-канал Monitor писав про загрозу обстрілу Нікополя з РСЗВ із Південного берега Каховського водосховища.

Зазначимо, що це не перший обстріл житлових кварталів Нікополя. ЗС РФ 29 липня вдарили по місту з "Градів", зруйнували 6 приватних будинків та пошкодили лінію електропередач.

У ніч із 12 на 13 липня російські загарбники 2 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, на околицях Нікополя спалахнула пожежа.

Крім цього, 18 липня ЗС РФ вдарили по елеватору у Синельниківському районі Дніпропетровської області, там зберігали понад 5 тис. тонн зерна.