Знищено 5 000 тонн зерна: ЗС РФ вдарили по елеватору під Дніпром (фото)
Під обстріл росіян у Синельниківському районі Дніпропетровської області потрапили зерносховища, місцева школа та приватний сектор.
Російські окупанти завдали чергового удару по Дніпропетровській області. Як повідомив губернатор регіону Валентин Резніченко, удару завдано по елеватору в Синельниківському районі, де зберігалося понад 5 000 тонн зерна.
Ще один удар припав по території місцевого ліцею та по приватному сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. Голова обласної адміністрації стверджує, що в населених пунктах Синельниківського району жодних військових не було.
"Пошкоджено фасад та покрівлю місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є попадання по приватному будинку місцевих мешканців", — написав Резніченко.
Зазначимо, що ЗС РФ уже обстрілювали Синельниківський район Дніпропетровської області. 15 липня російська ракета "Калібр" влучила у загальноосвітню школу в населеному пункті Просяна, що призвело до масштабних руйнувань будівлі.
Що розібрати завали, екстрені служби задіяли інженерну техніку та особовий склад.
Крім того, в полі виявлено вирву діаметром 5,5 метрів і глибиною 5 метрів, поряд з якою знайдені уламки ракети.
Раніше повідомлялося, що 16 липня російські агресори завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок якого загинули 3 особи та 15 отримали поранення. Місцева влада повідомила про удар по Південному машинобудівному заводі та на вулиці Робочій.
Нікопольський район Дніпропетровської області 13 липня зазнав обстрілів з боку російських окупантів. У результаті в населеному пункті Красногригорівка пошкоджено лінію електропередач і 6000 абонентів залишилися без електрики.