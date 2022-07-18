Знищено 5 000 тонн зерна: ЗС РФ вдарили по елеватору під Дніпром (фото)

Під обстріл росіян у Синельниківському районі Дніпропетровської області потрапили зерносховища, місцева школа та приватний сектор.

Російські окупанти завдали чергового удару по Дніпропетровській області. Як повідомив губернатор регіону Валентин Резніченко, удару завдано по елеватору в Синельниківському районі, де зберігалося понад 5 000 тонн зерна.

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Ще один удар припав по території місцевого ліцею та по приватному сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. Голова обласної адміністрації стверджує, що в населених пунктах Синельниківського району жодних військових не було.

"Пошкоджено фасад та покрівлю місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є попадання по приватному будинку місцевих мешканців", — написав Резніченко.

Зазначимо, що ЗС РФ уже обстрілювали Синельниківський район Дніпропетровської області. 15 липня російська ракета "Калібр" влучила у загальноосвітню школу в населеному пункті Просяна, що призвело до масштабних руйнувань будівлі.

[ + – ] Школа у Синельниківському районі

Що розібрати завали, екстрені служби задіяли інженерну техніку та особовий склад.

[ + – ] Школа у Синельниківському районі

Крім того, в полі виявлено вирву діаметром 5,5 метрів і глибиною 5 метрів, поряд з якою знайдені уламки ракети.

[ + – ] Вирва від вибуху ракети

Раніше повідомлялося, що 16 липня російські агресори завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок якого загинули 3 особи та 15 отримали поранення. Місцева влада повідомила про удар по Південному машинобудівному заводі та на вулиці Робочій.

Нікопольський район Дніпропетровської області 13 липня зазнав обстрілів з боку російських окупантів. У результаті в населеному пункті Красногригорівка пошкоджено лінію електропередач і 6000 абонентів залишилися без електрики.