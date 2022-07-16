3 загиблих і 15 поранених: що відомо про нічний обстріл Дніпра (фото й відео)

ППО збили 4 з 6 ракет, 2 потрапили в Південний машинобудівний завод і будівлі поряд із ним на вулиці Робочій.

У ніч на 16 липня російські війська вдарили ракетами по Дніпру, що призвело до руйнувань і людських жертв. Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області повідомило у Facebook.

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Ракети поцілили в промислове підприємство та вулицю поруч із ним, унаслідок вибухів загинули 3 людини. Крім того, 15 людей поранено, двоє з них перебувають у стані середньої тяжкості, решта отримали легкі травми.

[ + – ] Автомобіль, що горить у Дніпрі після обстрілу 16 липня Фото: ГСЧС

Як заявив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram-каналі, "прильоти" сталися на Південному машинобудівному заводу й на вулиці Робочій. За його словами, системи ППО працюють добре, і якби не вони, то наслідки російських ракетних ударів були набагато серйознішими. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко на своєму каналі додав, що українські військові збили чотири з шести ракет, які ЗС РФ запустили по Дніпру та регіону.

"Ми воюємо з абсолютно аморальними людьми, вбивцями та мародерами. І як абсолютно правильно сказав учора наш Президент, нас намагаються терором деморалізувати й залякати", — зазначив глава міста.

На промисловому об'єкті розпочалася сильна пожежа, на її ліквідацію кинули 46 рятувальників і 9 одиниць техніки, фахівці оцінюють отримані збитки. У житлових будинках поблизу ударною хвилею вибило вікна та двері, 2 автомобілі повністю згоріли, ще 10 пошкоджено.

Крім того, вночі 16 липня російські війська обстріляли Нікополь із реактивних систем залпового вогню "Град". Як повідомляє ГУ ДСНС, унаслідок влучення ракет по житлових кварталах одну жінку поранено та госпіталізовано, 2 особи опинилися під завалами, пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, школу та ПТУ. У будинках проламані стіни, дахи, вікна, уламки залетіли до людей у квартири, на вулицях лежать боєприпаси, які не здетонували.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Уранці агресор також атакував Криворізький район, обстріляв Широківську, Зеленодольську й Апостолівську громади. У Шестірні пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа на одному з дворів, але люди, на щастя, не постраждали.

Раніше писали, що ЗС РФ встановили на Запорізькій АЕС ракетні комплекси й обстрілюють Нікополь. Як стверджують в "Енергоатомі", окупанти звозять до атомної станції велику кількість техніки, у тому числі танки та броньовані машини, і ціляться по місту на іншому березі річки Дніпро.

13 липня окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач, і близько 6 тисяч людей залишилися без світла.