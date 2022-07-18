Уничтожено 5000 тонн зерна: ВС РФ ударили по элеватору под Днепром (фото)
Под обстрел россиян в Синельниковском районе Днепропетровской области попали зернохранилице, местная школа и частный сектор.
Российские оккупанты нанесли очередной удар по Днепропетровской области. Как сообщил губернатор региона Валентин Резниченко, удар был нанесен по элеватору в Синельниковском районе, где хранилось более 5 000 тонн зерна.
Еще один удар пришелся по территории местного лицея и по частному сектору. По предварительным данным пострадавших нет. Глава областной администрации утверждает, что в населенных пунктах Синельниковского района никаких военных не было.
"Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. И есть попадание в частный дом местных жителей", — написал Резниченко.
Отметим, что ВС РФ уже обстреливали Синельниковский район Днепропетровской области. 15 июля российская ракета "Калибр" попала в общеобразовательную школу в населенном пункте Просяна, что привело к масштабным разрушениям здания.
Что разобрать завалы экстренные службы задействовали инженерную технику и личный состав.
Кроме того, в поле была обнаружена воронка диаметром 5,5 метров и глубиной 5 метров, рядом с которой были найдены обломки ракеты.
Ранее сообщалось, что 16 июля российские агрессоры нанесли ракетный удар по Днепру, в результате которого погибли 3 человека и 15 получили ранения. Местные власти сообщили об ударе по Южном машиностроительном заводе и на улице Рабочей.
Никопольский район Днепропетровской области 13 июля подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. В результате в населенном пункте Красногригорьевка была повреждена линия электропередач и 6000 абонентов остались без электричества.