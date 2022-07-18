Уничтожено 5000 тонн зерна: ВС РФ ударили по элеватору под Днепром (фото)

Под обстрел россиян в Синельниковском районе Днепропетровской области попали зернохранилице, местная школа и частный сектор.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Днепропетровской области. Как сообщил губернатор региона Валентин Резниченко, удар был нанесен по элеватору в Синельниковском районе, где хранилось более 5 000 тонн зерна.

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Еще один удар пришелся по территории местного лицея и по частному сектору. По предварительным данным пострадавших нет. Глава областной администрации утверждает, что в населенных пунктах Синельниковского района никаких военных не было.

"Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. И есть попадание в частный дом местных жителей", — написал Резниченко.

Отметим, что ВС РФ уже обстреливали Синельниковский район Днепропетровской области. 15 июля российская ракета "Калибр" попала в общеобразовательную школу в населенном пункте Просяна, что привело к масштабным разрушениям здания.

[ + – ] Школа в Синельниковском районе

Что разобрать завалы экстренные службы задействовали инженерную технику и личный состав.

[ + – ] Школа в Синельниковском районе

Кроме того, в поле была обнаружена воронка диаметром 5,5 метров и глубиной 5 метров, рядом с которой были найдены обломки ракеты.

[ + – ] Воронка от взрыва ракеты

Ранее сообщалось, что 16 июля российские агрессоры нанесли ракетный удар по Днепру, в результате которого погибли 3 человека и 15 получили ранения. Местные власти сообщили об ударе по Южном машиностроительном заводе и на улице Рабочей.

Никопольский район Днепропетровской области 13 июля подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. В результате в населенном пункте Красногригорьевка была повреждена линия электропередач и 6000 абонентов остались без электричества.